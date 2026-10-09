बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में एक और गिरफ्तारी, 9 लाख में हुई थी डील

बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवीड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवीड़े मामले में एक और आरोपित को गिरफ्तार किया गया है. बताया गया कि पटना जिले के सिगौड़ी थाना क्षेत्र निवासी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है. श्रवण कुमार पर 9 लाख रुपये में परीक्षा पास कराने की सेटिंग कराने और ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराने का आरोप है.

आपको बता दें कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवीड़े में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. नालंदा के लहेरी थाना कांड संख्या 611/23 में गिरफ्तारी हुई है. बता दें कि फर्जीवाड़े की वजह से सिपाही बहाली 2023 की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गयी थी.

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9 में हुई थी परीक्षा पास कराने की डील

बताया गया कि श्रवण ने परिचित सेटर नीरज के जरिए धनंजय नामक अभ्यर्थी को परीक्षा पास कराने की 9 लाख में सेटिंग कराई थी परीक्षा में धनंजय की जगह किसी दूसरे स्कॉलर को बिठाया जाना था, इसके जरिए उसके प्रवेश पत्र पर स्कॉलर के चेहरे से मिलती फोटो लगवाई गई थी लेकिन, स्कॉलर किसी और जगह परीक्षा देने चला गया. तब सेटर के दिए ब्लूटूथ के सहारे धनंजय खुद परीक्षा देने पहुंचा और पकड़ा गया.

पूछताछ में EOU को मिली कई अहम जानकारियां

साल 2023 की सिपाही भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में EOU की ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है. गिरफ्तार सेटर से पूछताछ में कई अहम जानकाकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर जांच एजेंसी आगे की पड़ताल में जुट गई है. आरोपी श्रवण कुमार को जेल भेज दिया गया है. आपको बता दें कि साल 2023 में आयोजित हुई बिहार सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा को व्यापक पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े और धांधली के कारण रद्द कर दिया गया था. इस मामले में ईओयू और बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

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