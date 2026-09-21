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जमुई की घटना पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'RJD से जुड़े कुछ लोग...'

जमुई सांसद अरुण भारती ने आरजेडी पर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वे प्रशासन और पुलिस के लगातार संपर्क में हैं. चार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Sep 2026 09:00 PM (IST)
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जमुई की घटना पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपीआर) के सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है. अरुण भारती जमुई से ही सांसद हैं. उन्होंने छेड़छाड़ और बैड टच मामले में सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला किया है. 

अरुण भारती ने कहा कि आरजेडी से जुड़े कुछ लोग अक्सर ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं और लगातार कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं. हालांकि, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली सरकार है. ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को निश्चित रूप से इसके नतीजे भुगतने होंगे.

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'SP से बात की, तालमेल बिठा रहे'

सांसद अरुण भारती ने कहा, "...हम इस मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस के लगातार संपर्क में हैं… मैंने SP से बात की है और हम लगातार तालमेल बिठा रहे हैं. हर संभव कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज की. तीन आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है और बाकी चार की तलाश जारी है. उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है..."

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एनकाउंटर करने की मांग

इस मामले में एलजेपी रामविलास के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि वीडियो के बाद सभी लोगों के संज्ञान में मामला आया. हम लोगों ने भी इस वीडियो को देखा. जिस तरह से कुछ लोगों ने उस छोटी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है. मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कानूनी रूप से सिर्फ सजा नहीं दी जाए, जैसे पहले भी एनकाउंटर किए गए हैं इस विषय पर भी उसी तरह का संज्ञान लेने की जरूरत है. 

राजेश वर्मा ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के चलते बिहार बदनाम होता है. बिना देरी एनकाउंटर करना चाहिए ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि किसी बहन के साथ करेंगे तो हमारा अंजाम ये होगा. ये मिसाल मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को पेश करना चाहिए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:31 PM (IST)
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