'बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, PM मोदी जिम्मेदार', जमुई की घटना पर तेजस्वी यादव

बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की के साथ की गई छेड़खानी के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है. बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी उन्होंने निशाना साधा.

'बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न'

इस घटना को लेकर सोमवार (21 सितंबर, 2026) को तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. बिहार में अब कहीं भी, कभी भी, कोई भी छात्रा और महिला सुरक्षित नहीं है. गुंडे-अपराधी अब दिनदहाड़े स्कूलों, कॉलेज और घरों में घुसकर अपराध कर रहे हैं.

मौनी बाबा बने प्रधानमंत्री: तेजस्वी

तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं को 10 हजार नकद देकर और चुनाव बाद दो लाख और देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर मौनी बाबा बन चुके हैं. एनडीए सरकार में महिलाओं, छात्रों, गरीबों और दलितों पर अत्याचार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

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'बिहार से किस जुर्म का बदला ले रहे?'

आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार का खजाना लुटाकर और महिलाओं को दो लाख रुपये देने का लालच देकर नीतीश कुमार तो चार महीने में ही अपना झोला-झंडा उठाकर चल दिए. विधानसभा चुनाव के अंतिम 35 दिनों में बिहार के खजाने से ही एक बीमार मुख्यमंत्री से 41 हजार करोड़ रुपये बंटवाकर और तंत्र व यंत्र से विजय हासिल कर घमंड में डूबे बीजेपी के दो शीर्ष नेता नौसिखिए हाथों में बिहार की बागडोर देकर, पता नहीं बिहार से किस जुर्म का बदला ले रहे हैं?

तेजस्वी ने कहा, "बिहार के इस हालात के अकेले जिम्मेदार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं. भाजपा और उनकी पिछलग्गु पार्टियों को ऐसी घटनाओं पर शर्म भी नहीं आती."

बता दें कि जमुई की घटना में तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आगे और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है. इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है.

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

दूसरी ओर महागठबंध के सहयोगी दल कांग्रेस की ओर से भी इस घटना पर सवाल उठाए गए हैं. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह घटना बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है. राजेश राम ने कहा कि बिहार की बेटियों के साथ सड़क पर इस तरह की घटनाएं होना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है. सरकार को बयानबाजी नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए.

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