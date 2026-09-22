जमुई एनकाउंटर: मांझी ने जोड़ी जाति, भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- 'यादव…'

जमुई कांड में जिस मुख्य आरोपी (नंदन यादव) का एनकाउंटर हुआ उसकी जाति को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने भाइयों को सचेत कर दें तो उनके इस बयान पर अब रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है.

मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से जीतन राम मांझी का नाम लिए बिना कहा, "बिहार से आने वाले एक उम्रदराज केंद्रीय मंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख कर ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ उनका मानसिक संतुलन और राजनीतिक विवेक भी पूरी तरह से डगमगा चुका है. जमुई जैसी संवेदनशील और घिनौनी घटना पर दुख जताने या सख्त कार्रवाई की बात करने की बजाय ओछी और घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं मंत्री महोदय…"

उन्होंने कहा, "किसी अपराधी का कोई धर्म या उसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन मंत्री महोदय ने जिस तरह से एक अपराधी की हरकत को पूरी 'यादव' जाति से जोड़ कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, वह उनकी बेहद ओछी और जहरीली मानसिकता को दिखाता है. क्या कोई अपराधी किसी जाति विशेष का प्रतिनिधि होता है?"

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'हर राजनीतिक दल में हर जाति के लोग'

रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार और देश के हर राजनीतिक दल में हर जाति के लोग शामिल हैं. यादव समाज के लोग सिर्फ एक पार्टी में नहीं, बल्कि बीजेपी, जेडीयू, हम और हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं. तो क्या ऐसे में किसी एक अपराधी के गुनाह के लिए उस पूरी जाति या उस जाति के तमाम नेताओं और उस दल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा?

उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक या मंत्री पद पर बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा विभाजनकारी और निचले स्तर की भाषा की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. मांझी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें अपनी इस बिगड़ती दिमागी हालत और ओछी बयानबाजी की बीमारी का इलाज कराना चाहिए. न्याय का मतलब अपराधियों को सजा देना होता है, किसी पूरी जाति को बदनाम और टारगेट करना नहीं.

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