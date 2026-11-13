पैट कमिंस ने कहा - 'एकदम बकवास', उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा द्वारा लगाए आरोपों पर जवाब दिया है. ख्वाजा का कहना था कि 2018 के फेमस सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग कांड की जानकारी सिर्फ डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरून बैंक्रॉफ्ट को नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हर एक व्यक्ति को थी. अब कमिंस ने इन आरोपों को बकवास बताया है.

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने कहा, "जब उन्होंने (ख्वाजा) कहा कि हम सब जानते थे, अगर इससे उनका अर्थ यह है कि मैदान पर सैंडपेपर से बॉल टेम्परिंग की जा रही थी, तो वह पूरी तरह गलत हैं. मैं पिछले 8 साल से भी यही कहता आ रहा हूं."

यह बकवास है

उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी इसी सप्ताह प्रकाशित हुई है. उसमें उन्होंने सैंडपेपरगेट टेम्परिंग कांड में दोबारा जांच शुरू करने की बात कही है. पैट कमिंस ने अपने बयान में आगे कहा, "मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो रहा है. वह कहते हैं कि मैं और टीम के अन्य सदस्य सैंडपेपर से बॉल टेम्परिंग करने की हरकत में शामिल थे. यह बिल्कुल बकवास है."

2018 में बॉल टेम्परिंग कांड के बाद जांच हुई, तब भी पैट कमिंस ने इसमें शामिल होने के आरोपों को खारिज कर दिया था. मगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. खासतौर पर बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि डेविड वॉर्नर खुद उस्मान ख्वाजा के बयान के समर्थन में आ चुके हैं.

कब हुआ था सैंडपेपरगेट बॉल टेम्परिंग कांड?

यह बात है साल 2018 की जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में टेस्ट मैच खेला जा रहा था. उस समय स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, जबकि डेविड वॉर्नर उपकप्तान थे. बॉल टेम्परिंग और खेल को बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उनपर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया था. ओपनिंग बल्लेबाज कैमरून बैंक्रॉफ्ट भी इसमें शामिल थे, जिनपर 9 महीने का बैन लगाया गया था.

उस्मान ख्वाजा की बात करें तो उन्होंने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मुख्य रूप से उनकी सबसे ज्यादा सफलता टेस्ट क्रिकेट में आई. इस फॉर्मेट में उन्होंने 88 मैच खेलकर 6229 रन बनाए. टेस्ट में उनके नाम 16 शतक और 28 फिफ्टी भी हैं.

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