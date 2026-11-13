IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपैट कमिंस ने कहा - 'एकदम बकवास', उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

पैट कमिंस ने कहा - 'एकदम बकवास', उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Pat Cummins on Usman Khawaja Allegations: सैंडपेपरगेट बॉल टेम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के नए दावों को पैट कमिंस ने बकवास बताया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा द्वारा लगाए आरोपों पर जवाब दिया है. ख्वाजा का कहना था कि 2018 के फेमस सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग कांड की जानकारी सिर्फ डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरून बैंक्रॉफ्ट को नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हर एक व्यक्ति को थी. अब कमिंस ने इन आरोपों को बकवास बताया है.

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने कहा, "जब उन्होंने (ख्वाजा) कहा कि हम सब जानते थे, अगर इससे उनका अर्थ यह है कि मैदान पर सैंडपेपर से बॉल टेम्परिंग की जा रही थी, तो वह पूरी तरह गलत हैं. मैं पिछले 8 साल से भी यही कहता आ रहा हूं."

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th ODI Live: न्यूजीलैंड 150 के पार, शतक की तरफ बढ़ रहे विल यंग; भारत को विकेट की दरकार
Live: न्यूजीलैंड 150 के पार, शतक की तरफ बढ़ रहे विल यंग; भारत को विकेट की दरकार
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
क्रिकेट
42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे
42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन

यह बकवास है

उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी इसी सप्ताह प्रकाशित हुई है. उसमें उन्होंने सैंडपेपरगेट टेम्परिंग कांड में दोबारा जांच शुरू करने की बात कही है. पैट कमिंस ने अपने बयान में आगे कहा, "मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो रहा है. वह कहते हैं कि मैं और टीम के अन्य सदस्य सैंडपेपर से बॉल टेम्परिंग करने की हरकत में शामिल थे. यह बिल्कुल बकवास है."

2018 में बॉल टेम्परिंग कांड के बाद जांच हुई, तब भी पैट कमिंस ने इसमें शामिल होने के आरोपों को खारिज कर दिया था. मगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. खासतौर पर बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि डेविड वॉर्नर खुद उस्मान ख्वाजा के बयान के समर्थन में आ चुके हैं.

कब हुआ था सैंडपेपरगेट बॉल टेम्परिंग कांड?

यह बात है साल 2018 की जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में टेस्ट मैच खेला जा रहा था. उस समय स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, जबकि डेविड वॉर्नर उपकप्तान थे. बॉल टेम्परिंग और खेल को बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उनपर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया था. ओपनिंग बल्लेबाज कैमरून बैंक्रॉफ्ट भी इसमें शामिल थे, जिनपर 9 महीने का बैन लगाया गया था. 

उस्मान ख्वाजा की बात करें तो उन्होंने इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मुख्य रूप से उनकी सबसे ज्यादा सफलता टेस्ट क्रिकेट में आई. इस फॉर्मेट में उन्होंने 88 मैच खेलकर 6229 रन बनाए. टेस्ट में उनके नाम 16 शतक और 28 फिफ्टी भी हैं.

यह भी पढ़ें:

वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins Usman Khawaja Sandpapergate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th ODI Live: न्यूजीलैंड 150 के पार, शतक की तरफ बढ़ रहे विल यंग; भारत को विकेट की दरकार
Live: न्यूजीलैंड 150 के पार, शतक की तरफ बढ़ रहे विल यंग; भारत को विकेट की दरकार
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
क्रिकेट
42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे
42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP की इन 243 सीटों पर ओवैसी-चंद्रशेखर की नजर, क्या बचा पाएंगे सपा चीफ PDA?
UP की इन 243 सीटों पर ओवैसी-चंद्रशेखर की नजर, क्या बचा पाएंगे सपा चीफ PDA?
विश्व
US रक्षामंत्री को जिसने चुप रहने को कहा, उसी सैनिक के सीने पर पीट हेगसेथ ने लगाया मेडल
US रक्षामंत्री को जिसने चुप रहने को कहा, उसी सैनिक के सीने पर पीट हेगसेथ ने लगाया मेडल
क्रिकेट
पैट कमिंस ने कहा - 'एकदम बकवास', उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पैट कमिंस ने कहा - 'एकदम बकवास', उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
Home Tips
Sink Drain Cleaning: सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
सिंक में जमा हो रहे हैं बाल और साबुन की परत? ऐसे करें आसान सफाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget