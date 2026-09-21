जमुई छेड़छाड़ मामले पर भड़के पप्पू यादव, बोले- 'चुल्लू भर पानी में डूब मरो...'
जमुई में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर सांसद पप्पू यादव ने सम्राट सरकार और बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए.
बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और वायरल वीडियो का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जमुई की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने लिखा कि वीडियो देखकर सरकार को ‘चुल्लू भर पानी में डूब मरना’ चाहिए. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि नाबालिग लड़की के साथ कथित अपराध की कोशिश करने वालों के साथ उसका क्या रिश्ता है और ऐसे तत्वों को कौन संरक्षण देता है.
इसे भी पढ़ें- 'बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, PM मोदी जिम्मेदार', जमुई की घटना पर तेजस्वी यादव
‘शरीफों का एनकाउंटर करने वाली सरकार’
सांसद ने अपने पोस्ट में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस आम लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाती है, लेकिन ऐसे मामलों में अपराधियों को संरक्षण मिलता है.
जमुई मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
जमुई के टाउन थाना क्षेत्र में 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग छात्रा और उसके दोस्त के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आया था. वीडियो में कुछ लोग दोनों को रोककर उनके साथ अभद्रता करते नजर आए. मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अन्य संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.
जमुई से वीडियो आया है वह देख— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) September 21, 2026
चुल्लू भर पानी में डूब मरो BJP सरकार
कल से मां के नाम पर नौटंकी करने वालों
उस बेटी से रेप करने की कोशिश करने वालों से
इस सरकार का क्या रिश्ता है? कौन ऐसे तत्वों को
संरक्षण देता है, शरीफों का एनकाउंटर करने वाली
सरकार और पुलिस इन सबकी संरक्षक है!
SIT गठित, वीडियो टेकडाउन की कार्रवाई
पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. मामले में POCSO एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने लोगों से वायरल वीडियो को शेयर या दोबारा प्रसारित नहीं करने की अपील की है और वीडियो को टेकडाउन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
यह भी पढ़ें- जमुई मामले पर JDU का बेतुका बयान, कहा- ये छिटपुट घटना