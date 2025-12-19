बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को कोर्ट से झटका, IRCTC-लैंड फॉर जॉब मामले में याचिका खारिज

राऊज एवेन्यू कोर्ट से बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को झटका लगा है. IRCTC और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोंगने की कोर्ट से दूसरे जज की बेंच मे ट्रांसफर करने की मांग वाली राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया.

9 जनवरी को पेश होने के आदेश

वहीं लैंड फॉर जॉब से जुड़े CBI के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव,राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर 9 जनवरी 2026 को राऊज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा. आरोपियों को 9 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है. इस मामले में CBI ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 103 लोगों को आरोपी बनाया है. लेकिन 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है.

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ- सीबीआई

CBI ने चार्जशीट में कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. कुछ सेलडीड को छोड़कर, जमीन की खरीद के लिए ज़्यादातर पैसों का लेनदेन कैश में हुआ. CBI ने मामले में IPC की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11,12,13,8,9 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)