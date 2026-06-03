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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVaibhav Suryavanshi: बिहार पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, मामा को गिफ्ट की ये खास चीज, सामने आई तस्वीर

Vaibhav Suryavanshi: बिहार पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, मामा को गिफ्ट की ये खास चीज, सामने आई तस्वीर

Vaibhav Suryavanshi News: वैभव सूर्यवंशी ने बिहार आने पर अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की है. बीते मंगलवार (02 जून, 2026) की शाम पटना के एक होटल में लंच भी हुआ है.

By : श्री राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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बिहार के समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का कमाल इस बार आईपीएल (IPL) के हर मैच में देखने को मिला. बचपन से ही क्रिकेट खेलने का उन्हें शौक था और आज वे किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं यह लोगों को दिख भी रहा है. खेल के मैदान में चौके और छक्के लगाते हुए वे रिकॉर्ड को तोड़ने में जुटे हैं. इस बीच वैभव सूर्यवंशी का बिहार आना हुआ है. 

आज पटना से बेंगलुरु जाएंगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने बिहार आने पर अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की. बीते मंगलवार (02 जून, 2026) की शाम पटना के एक होटल में कुछ मुलाकातें हुईं. लंच हुआ. इसके बाद वे अपने घर गए. आज (बुधवार) वैभव पटना से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे. शाम में उनकी फ्लाइट है. 

मामा को गिफ्ट में दे दी अपनी जर्सी

इस बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई है. दरअसल वैभव ने पारिवारिक मुलाकात के दौरान अपने मामा को अपनी जर्सी गिफ्ट में दे दी. जर्सी पर वैभव ने अपना ऑटोग्राफ दिया. इसकी चर्चा काफी हो रही है. मामा अभिषेक चौहान हाल ही में आईपीएस बने हैं. 

Vaibhav Suryavanshi: बिहार पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, मामा को गिफ्ट की ये खास चीज, सामने आई तस्वीर

करोड़ों दिलों पर राज कर रहे वैभव

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं. आईपीएम में वैभव का बल्ला ऐसा गरजा कि बड़े-बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट गए. आज वैभव करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा स्टार ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो गांव की मिट्टी से भी इंटरनेशनल सितारे पैदा होते हैं. 

यह भी पढ़ें- खान सर कोचिंग मामला: रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़कीं, 'कोई इनकार नहीं कर सकता कि…'

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. पिच पर उतरते हैं तो वे धुआंधार बैटिंग से चौके-छक्कों की बौछार कर देते हैं. राजस्थान आईपीएल के फाइनल से बाहर जरूर हो गई, लेकिन वैभव ने अपने अद्भुत और प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत कर इतिहास लिख दिया. 

वैभव न सिर्फ आईपीएल बल्कि एक टूर्नामेंट के पावरप्ले में 500 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं. इस महारिकॉर्ड के साथ वैभव ने एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पछाड़ दिया.

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: CM सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग, नामजद FIR, खान सर कोचिंग मामले में 10 बड़ी बातें

Published at : 03 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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