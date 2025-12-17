IPL Auction 2026: बिहार से कौन-कौन खिलाड़ी बिका? KKR ने एक करोड़ में आकाश दीप को खरीदा

अबू धाबी में बीते मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मिली. दो करोड़ की बेस प्राइस वाले कैमरून ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा. ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हो गए हैं. नीलामी की बड़ी बात है कि बिहार के भी कई खिलाड़ियों को खरीदा गया है.

भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज और आकाश दीप को कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक करोड़ में खरीदा है. शुरुआती राउंड में इस तेज गेंदबाज के खिलाड़ी को खरीदार नहीं मिला था, लेकिन एक्सीलरेटेड ऑक्शन के दौरान केकेआर ने उन्हें वापस बेस प्राइस में खरीद लिया. आकाश दीप बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं. अभी हाल ही में रोहतास में आकर उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था. पिछले साल लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स ने आकाश को आठ करोड़ में खरीदा था.

पप्पू यादव के बेटे को भी मिला मौका

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी केकेआर ने खरीदा है. केकेआर ने 30 लाख रुपये पर बोली लगाई. सार्थक पहली बार आईपीएल ऑक्शन में शामिल हुए हैं. वे दिल्ली के लिए रणजी खेलते हैं.

कई और भी खिलाड़ी हैं जो 30 लाख रुपये में ही खरीदे गए हैं. गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है. सुपौल के मो. इजहार को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है. दोनों की बोली 30-30 लाख रुपये लगाई गई है.

उधर सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन, दिल्ली कैपिटल्स ने मुकेश कुमार को और राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को रिटेन कर लिया है. औरंगाबाद के बिपिन सौरभ भी ऑक्शन की लिस्ट में थे. वे विकेटकीपर और बैट्समैन हैं. हालांकि किसी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या कहा?

ऑक्शन में बिहार के खिलाड़ियों पर लगी बोली के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का निरंतर प्रयास है कि राज्य के अधिक से अधिक खिलाड़ी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलें और अपने प्रदर्शन के माध्यम से बिहार, बिहार क्रिकेट, राज्य और देश का नाम आगे बढ़ाएं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और भी युवा खिलाड़ी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

