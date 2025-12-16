आरती उतारी गई… केक कटा, भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप का सासाराम में ऐसे मना जन्मदिन

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और हाल ही में टेस्ट मैचों में नाइट वॉचमैन की भूमिका से सुर्खियां बटोरने वाले खिलाड़ी आकाशदीप का सासाराम में बीते सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को जन्मदिन मनाया गया. यहां उनकी आरती उतारी गई और उसके बाद उन्होंने केक काटा. इस मौके पर जश्न का माहौल दिखा.

जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए किए गए थे खास इंतजाम

जन्मदिन पर आकाशदीप ने अपने पैतृक शहर सासाराम के बेदा स्थित एबी क्रिकेट अकादमी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर जिले के आला अधिकारियों से लेकर क्रिकेट प्रेमियों एवं आम लोगों ने उन्हें बधाई दी. क्रिकेटर आकाशदीप के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एबी क्रिकेट अकादमी में खास इंतजाम किए गए थे.

तस्वीर खिंचवाने के लिए मची रही होड़

आकाशदीप ने एक तरफ जहां केक काटा तो दूसरी ओर उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए खेल प्रेमियों के बीच होड़ मची रही. आकाशदीप भी आराम से सबके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए. देर शाम तक यह सेलिब्रेशन चलता रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर आनंद लिया. भोजपुरी गाने भी बजे. कार्यक्रम के दौरान मौके पर जुटे प्रतिष्ठित और सामाजिक लोगों ने आकाशदीप को बधाई दी और आगे वे और बेहतर करें इसकी कामना की.

सासाराम के लिए गौरव का क्षण

क्रिकेटर आकाशदीप का जन्मदिन सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि सासाराम के लिए गर्व का भी क्षण था. शहर के एक स्थानीय खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने से हर कोई खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था. इस मौके पर आकाशदीप ने भी सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया. देर रात तक चले इस आयोजन में सभी ने लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए आकाशदीप को आईपीएल नीलामी के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं दीं.

