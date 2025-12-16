बिहार: भवन निर्माण के निदेशक के यहां रेड, गजाधर मंडल पर आय से अधिक का मामला दर्ज

बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है. मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के कई ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) की टीम ने छापेमारी की. आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की गई है.

गजाधर मंडल पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कांड संख्या-27/2025 दर्ज किया गया है. सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और बिहार सरकार में एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने अवैध रूप से लगभग 2,82,61,000/- रुपये की संपत्ति अर्जित की है.

विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में एक साथ तलाशी चल रही है. खबर लिखे जाने तक यह छापेमारी हो रही थी.

दरभंगा में तैनात हैं गजाधर मंडल

बताया जाता है कि गजाधर मंडल अभी दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के निदेशक के पद पर तैनात हैं. छापेमारी के दौरान बैंक खातों, दस्तावेजों और निवेश सु जुड़े कागजात को टीम ने खंगाला. पटना के राजवंशी नगर स्थित कार्यालय में टीम सुबह 11.30 बजे पहुंची. यहां करीब एक घंटे रही. यहां गजाधर मंडल थे. उनसे पूछताछ की गई. इसके बाद उनके साथ टीम एजी कॉलोनी स्थित आवास की तरफ रवाना हो गई.

यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b), 13(2) व 12 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2)(a) के तहत दर्ज किया गया है. छापेमारी हो जाने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ टीम को मिलता है.

उधर सहरसा में आज (मंगलवार) ही सुबह पतरघट के राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को पांच हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. खाते में सुधार के नाम पर ये पैसे मांगे गए थे. निगरानी से शिकायत के बाद राहुल कुमार को रंगे हाथ दबोचा गया है.

