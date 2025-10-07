Video: अच्छा सबक सिखाया! बिना टिकट AC कोच में चढ़ी दीदी, टोकने पर करने लगी बहस, वीडियो वायरल

Bihar Viral Video: बिहार से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडया पर तहलका मचा रहा है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला बिना टिकट के ट्रेन के एसी कोच में आराम से सफर करती नजर आई, जिसके बाद ट्रेन के टीटीई (ट्रेन टिकट कलेक्टर) महिला से टिकट मांगा तो महिला टीटीई से बहस करने लगी. इस पूरे वाक्य का वीडियो टीटीई ने खुद मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

महिला और टीटीई के बीच हुई बहस

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला, जो पीले रंग के कपड़ों में है. वह ट्रेन के एसी कोच में बैठी होती है. टीटीई के टिकट मांगने पर वह बार-बार कहती है, "आप मुझे परेशान कर रहे हैं. इस पर टीटीई जवाब देता है कि हां, आपके पास टिकट नहीं है मैडम.

महिला कहती है कि मैं जा रही हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं. आगे महिला कहती है कि मैं जानती हूं, आप मुझे परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं. महिला फिर फोन पर किसी का नंबर डायल करने लगती है. टीटीई कहता है कि आपके पास टिकट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. आप बिहार सरकार की मास्टर हैं और फिर भी बिना टिकट के चलती हैं."

वीडियो पर लोगों ने किए कई कमेंट्स

ये बहस काफी देर तक चलती है. उसके बाद महिला टीटीई का फोन छीनने की कोशिश करती है और कहती है कि आप किसी महिला का वीडियो नहीं बना सकते हैं, जिस पर टीटीई महिला को कहता है कि आप टिकट दिखाए. उसके बाद महिला अपना बैग उठाती है और चली जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कई कमेंट्स किए है और महिला के इस व्यवहार पर सवाल भी खड़े किए.