हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानVideo: जर्मन महिला के साथ कलेश! पड़ोसियों ने की गाली-गलौच, घर पर फेंके पत्थर, जयपुर का वीडियो वायरल

Video: जर्मन महिला के साथ कलेश! पड़ोसियों ने की गाली-गलौच, घर पर फेंके पत्थर, जयपुर का वीडियो वायरल

Jaipur Viral Video: जयपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जर्मन महिला और उसके भारतीय पति को पड़ोसियों ने धमकाया और उनके घर पर हमला भी किया. जनिए क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 01:40 PM (IST)
Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो अपनी मेहमाननवाजी और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है, वहां से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक जर्मन महिला और उसके भारतीय पति को पड़ोसियों ने धमकाया और उनके घर पर हमला भी किया. इस घटना का वीडियो जर्मन महिला ने खुद रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

पड़ोसियों ने जूलिया के घर पर हमला किया

बता दें मामला जयपुर के जगतपुरा इलाके में स्थित एक विला सोसाइटी का है. जहां जर्मन महिला, जिनकी पहचान जूलिया के रूप में हुई है और उनके भारतीय पति, जिनका नाम उत्तम शर्मा बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो दोनों अपने घर के अंदर छिपे हुए है, क्योंकि बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है.

भीड़ में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो गालियां देते हुए धमकियां दे रही हैं और जूलिया और उसके पति को बार-बार बाहर आने की चेतावनी भी देती नजर आ रही हैं. जूलिया ने वीडियो में कहा कि पड़ोसियों ने उनके घर पर हमला किया, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी. साथ ही साथ उनका फोन छीनने की भी कोशिश की. 

जनिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पड़ोसियों ने जूलिया और उनके पति पर आरोप लगाया है कि इनका पालतू कुत्ता सोसाइटी में पॉटी करता है और बाद में वह सफाई भी नहीं करते हैं, जिससे सोसाइटी में गंदगी और बदबू होती है. इस पर उत्तम ने कहा कि कुत्ते की पॉटी को तुरंत साफ कर देते हैं, लेकिन इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने उनके घर पर हमला कर दिया.

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे स्थानीय महिलाएं जूलिया और उनके पति के ऊपर पत्थर फेंक रही हैं. ये विवाद पुलिस स्टेशन तक चला गया. महिलाओं ने जूलिया के पति पर ही आरोप लगाए और गिरफ्तार करवा दिया, जबकि उत्तम खुद शिकायतकर्ता थे. पुलिस ने कहा कि हमने वीडियो देखा और इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 07 Oct 2025 01:40 PM (IST)
