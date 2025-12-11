बिहार में IAS अफसरों का तबादला, नीतीश सरकार में बने तीन नए विभागों को सचिव मिले

नीतीश सरकार में आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है. गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है. इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में हाल ही में गठित तीन नए विभागों के लिए सचिव भी मिल गए गए हैं.

राजीव रौशन 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वे वर्तमान में आयुक्त, सारण प्रमंडल के पद पर थे. अब उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है. कौशल किशोर 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वे वर्तमान में आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल के पद पर थे. उन्हें स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं निलेश रामचंद्र देवरे (2011 बैच) विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है. देवरे प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

शिक्षा विभाग के दायित्वों से मुक्त किए गए अजय यादव

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव जो 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उन्हें शिक्षा विभाग के सभी दायित्वों/प्रभारों से मुक्त कर दिया गया है. अवनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2010), आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

हिमांशु कुमार राय, भा.प्र.से. (2010), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है. साथ ही अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

बता दें कि प्रदेश में फिर से एनडीए सरकार के गठन के बाद से ट्रांसफर-पोस्टिंग का सिलसिला भी जारी है. अभी पिछले महीने में 30 नवंबर को ही राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था.

