हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: NDA के संपर्क में महागठबंधन के 17-18 विधायक? JDU के दावे से मची खलबली

बिहार: NDA के संपर्क में महागठबंधन के 17-18 विधायक? JDU के दावे से मची खलबली

By : परमानंद सिंह | Updated at : 11 Dec 2025 01:52 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों के बाद एनडीए की बंपर जीत हुई है. 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य में एनडीए को 202 पर जीत मिली है. अब जेडीयू की ओर से एक ऐसा दावा किया गया है कि खलबली मच गई है. जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा बयान दिया.

महागठबंधन को लेकर नीरज कुमार ने कहा, "जीते हुए विधायकों ने संपर्क किया है. हमने कहा है कि धैर्य रखिए. 17 से 18 विधायक संपर्क में हैं."

यह भी पढ़ें- 'बहुत जल्द RJD के अंदर…', शिवानंद तिवारी के बयान के बाद BJP के दावे से बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की टेंशन

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 11 Dec 2025 01:52 PM (IST)
Breaking News
Embed widget