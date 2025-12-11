बिहार: NDA के संपर्क में महागठबंधन के 17-18 विधायक? JDU के दावे से मची खलबली
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों के बाद एनडीए की बंपर जीत हुई है. 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य में एनडीए को 202 पर जीत मिली है. अब जेडीयू की ओर से एक ऐसा दावा किया गया है कि खलबली मच गई है. जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा बयान दिया.
महागठबंधन को लेकर नीरज कुमार ने कहा, "जीते हुए विधायकों ने संपर्क किया है. हमने कहा है कि धैर्य रखिए. 17 से 18 विधायक संपर्क में हैं."
VIDEO | Patna: “17-18 Opposition MLAs are in touch with us,” claims JD(U) spokesperson Neeraj Kumar.— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025
