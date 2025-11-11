दिल्ली में बीते सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है. आज (मंगलवार) 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है. इस बीच सुरक्षा की मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी है. दिल्ली ब्लास्ट पर मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में चौकसी बरती जा रही है. डीजीपी ने कहा कि दिल्ली की घटना के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है. किसी भी प्रकार की घटना न हो ये पुलिस का प्रयास है.

दूसरी ओर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करें.

#WATCH पटना (बिहार): बिहार डीजीपी विनय कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, "जो तैयारी थी वो हमारी तैयारी ग्राउंड पर दिख रही है। सभी जगह पुलिस की निगरानी है। जंगल क्षेत्र में CRPF और STF लगातार जांच कर रहे हैं...अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और मतदाता भय मुक्त होकर… pic.twitter.com/pGVYlQspDA — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025

हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की हो रही जांच

आईएएनएस से बातचीत में विनय कुमार ने बताया कि पूरा बिहार पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन अब हमने निगरानी और बढ़ा दी है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. डॉग स्क्वॉड और मेटल डिटेक्टर की मदद से हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की जांच की जा रही है.

डीजीपी ने कहा कि वे खुद पटना मेट्रो स्टेशन पर गए थे. वहां भी पूरी तरह चौकसी बढ़ा दी गई है. हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार जांच की जा रही है. विनय कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस न केवल सुरक्षा दे रही है, बल्कि नागरिकों से संवाद भी बनाए रख रही है.

डीजीपी ने चुनाव को लेकर कहा, "हर बूथ, हर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है. जमीन से लेकर आसमान और साइबर स्पेस तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हमारी डिजिटल साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सक्रिय हैं. सोशल मीडिया पर किसी तरह की ट्रोलिंग या अफवाह फैलाने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है."

यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके पर क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पवन सिंह ने कहा- 'जिन लोगों ने…'