Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में क्या है तैयारी? मेट्रो स्टेशन गए डीजीपी, हर जगह पुलिस तैनात
Delhi Blast: विनय कुमार ने बताया कि पूरा बिहार पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन अब हमने निगरानी और बढ़ा दी है. किसी भी प्रकार की घटना न हो ये पुलिस का प्रयास है.
दिल्ली में बीते सोमवार (10 नवंबर, 2025) को हुए धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है. आज (मंगलवार) 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है. इस बीच सुरक्षा की मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी है. दिल्ली ब्लास्ट पर मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में चौकसी बरती जा रही है. डीजीपी ने कहा कि दिल्ली की घटना के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है. किसी भी प्रकार की घटना न हो ये पुलिस का प्रयास है.
दूसरी ओर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करें.
हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की हो रही जांच
आईएएनएस से बातचीत में विनय कुमार ने बताया कि पूरा बिहार पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन अब हमने निगरानी और बढ़ा दी है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. डॉग स्क्वॉड और मेटल डिटेक्टर की मदद से हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की जांच की जा रही है.
डीजीपी ने कहा कि वे खुद पटना मेट्रो स्टेशन पर गए थे. वहां भी पूरी तरह चौकसी बढ़ा दी गई है. हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार जांच की जा रही है. विनय कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस न केवल सुरक्षा दे रही है, बल्कि नागरिकों से संवाद भी बनाए रख रही है.
डीजीपी ने चुनाव को लेकर कहा, "हर बूथ, हर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है. जमीन से लेकर आसमान और साइबर स्पेस तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हमारी डिजिटल साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सक्रिय हैं. सोशल मीडिया पर किसी तरह की ट्रोलिंग या अफवाह फैलाने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है."
