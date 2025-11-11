दिल्ली धमाके पर क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पवन सिंह ने कहा- 'जिन लोगों ने…'

दिल्ली में बीते सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच जारी है. अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. इस बीच घटना पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को दुखद बताया है. इस हादसे पर मंगलवार (11 नवंबर, 2025) की सुबह नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है.

एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में कई लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद है. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को चिर शांति दें तथा शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति दें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है."

पवन सिंह ने कहा- खबर अत्यंत दुखद

दूसरी ओर भोजपुरी स्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए बम धमाके की खबर अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. इस भीषण घटना में जिन लोगों ने अपनो को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति दें. ॐ शांति."

दिल्ली ब्लास्ट पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "ये घटना बहुत दुखद है. मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलिए. क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी है?... राहुल गांधी जी अपनी सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है कि जो देश विरोधी हैं और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए. इस प्रकार के उग्रवादियों के खिलाफ जब तक हम एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोगों को रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल होता है. मैं सभी से अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटना का खुलकर विरोध होना चाहिए."

