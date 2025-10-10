एक्सप्लोरर
हेमंत सोरेन की JMM ने बढ़ा दी RJD की टेंशन? बिहार चुनाव में रख दी बड़ी डिमांड
हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने RJD को 12 सीटों की सूची सौंपी है. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी. बिहार में जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. जेएमएम तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई सीट चाहती है.
वहीं सूत्रों के मुताबिक, RJD दो से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है. झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM ने राजद को सात सीटें दी थीं. अब जेएमएम बिहार में 12 सीटें चाहती है. ये सब सीटें उन जिलों में है जहां की सीमा झारखंड से लगती है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
बिहार
Live: ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 'चुनाव पर नहीं हुई बात, पवन सिंह भी मित्र हैं'
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL