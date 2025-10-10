हेमंत सोरेन की JMM ने बढ़ा दी RJD की टेंशन? बिहार चुनाव में रख दी बड़ी डिमांड

हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने RJD को 12 सीटों की सूची सौंपी है. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी. बिहार में जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. जेएमएम तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई सीट चाहती है.

वहीं सूत्रों के मुताबिक, RJD दो से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है. झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM ने राजद को सात सीटें दी थीं. अब जेएमएम बिहार में 12 सीटें चाहती है. ये सब सीटें उन जिलों में है जहां की सीमा झारखंड से लगती है.