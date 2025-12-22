'कमीशन तसीलिए… 10 नहीं तो 5 परसेंट ही लीजिए', जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल तय

'हम' पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायकों के लिए गयाजी के हरिदास सेमिनरी हाई स्कूल में रविवार (21 दिसंबर, 2025) को एक अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मंच से कमीशन की बात कर दी जिससे सियासी गलियारे में बवाल मचना तय है.

'हर एमपी-एमएलए कमीशन लेता है…'

इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी थे. उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि वे अपनी पार्टी को मजबूत करें. उन्होंने कहा, "हर एमपी-एमएलए कमीशन लेता है. कम से कम कमीशन का रुपया तसीलिए… कोई 10 परसेंट नहीं देता है तो 5 परसेंट लीजिए. पांच परसेंट पर ही काम कीजिए… कहने का मतलब है कि मेरे पास ताकत है और हम कर सकते हैं… सिर्फ मन बनाना चाहिए."

जीतन राम मांझी ने बेटे को साफ सलाह दी कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करें. यह भी बताया कि वे खुद अपने सांसद फंड के कमीशन से पार्टी की मदद करेंगे.

'आने वाले चुनाव में पार्टी को 100 सीट मिलनी चाहिए'

दूसरी ओर मांझी ने एक और बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी को 100 सीट मिलनी चाहिए. हम 100 सीट लेंगे. अगर नहीं मिला तो अलग झंडा लेकर चलेंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए तैयारी कीजिए.

इस मौके पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को मांझी ने कहा कि वे एनडीए में यह कहें कि हमारे साथ धोखा किया गया है. बेईमानी की गई है. हमको आपने कम समझा है. आपने हमको कम समझकर गलती की है और यह गलती अगर दूसरी बार कीजिएगा तो हम भी अपना रास्ता अलग कर लेंगे. मांझी ने बेटे से कहा, "हम तो यही कहेंगे क्योंकि पार्टी के नेता आप हैं और पार्टी के सर्वे-सर्वा आप हैं. अगर हमको पार्टी का संरक्षक मानते हैं तो यही काम कीजिए…"

