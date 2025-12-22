पवन सिंह ने 'हिट' कराई मोदी-नीतीश की जोड़ी! अब BJP दे सकती है ये बड़ा गिफ्ट
Pawan Singh News: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति अब राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर टिक गई है. इस बीच पवन सिंह की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. 202 सीटों के साथ एनडीए की सरकार है. एनडीए की हालिया चुनावी जीत में भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का योगदान अहम माना जा रहा है. उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था. उनका चुनावी गाना 'जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई…' काफी वायरल हुआ था, चाहे चुनाव के पहले की बात हो या जीत के बाद, इस गीत से भी लोगों के बीच खूब माहौल बना था. अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी पवन सिंह को इसका रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है.
खाली होने वाली हैं राज्यसभा की पांच सीटें
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है. फिलहाल पार्टी से जुड़े शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा जा है, लेकिन इसकी तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति अब राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर टिक गई है. आगामी 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं. इसमें दो सीटें आरजेडी, 2 जेडीयू और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) की है.
बीजेपी कोटे से भेजे जा सकते हैं पवन सिंह
ऐसे में सत्ता पक्ष का लक्ष्य है कि इन पांच में से एक भी सीट महागठबंधन के खाते में न जाए. सभी पांच सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीतें. सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है. सूत्र बताते हैं बीजेपी को दो सीटें मिल सकती हैं तो वहीं जेडीयू के खाते में भी दो सीटें जाएंगी. अटकलें हैं कि एक सीट लोजपा रामविलास को दी जा सकती है. अब देखना होगा कि क्या होता है. क्योंकि 'हम' के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी मांग की है कि राज्यसभा की एक सीट उन्हें दी जाए. पवन सिंह को राज्यसभा भेजना हुआ तो बीजेपी अपने कोटे से भेजेगी.
बता दें कि बिहार चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं. बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया. वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे तो उनकी जगह संजय सरावगी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई. अचानक इस तरह के फैसलों के बाद अब पवन सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाए तो यह चौंकाने वाली बात नहीं होगी. हालांकि कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन देखना होगा कि पावरस्टार के लिए बीजेपी का अगला कदम क्या होगा.
यह भी पढ़ें- 'महात्मा गांधी को कोई हटा नहीं सकता', MGNREGA का नाम G RAM G होने पर बोले तेज प्रताप यादव
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL