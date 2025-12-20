पटना में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर ट्रैफिक को लेकर बड़ा प्लान, 3 दिन बदले रहेंगे रास्ते

पटना में सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं प्रकाश जयंती को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पटना साहिब स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर की देर रात तक भव्य आयोजन होगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पटना यातायात पुलिस ने 3 दिनों के लिए खास ट्रैफिक प्लान लागू किया है.

25 दिसंबर को बड़ी प्रभात फेरी, 26 दिसंबर को गायघाट से गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन और 27 दिसंबर को मुख्य प्रकाश पर्व मनाया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं. भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कड़ी की गई है.

अशोक राजपथ पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अशोक राजपथ पर गायघाट से दीदारगंज तक करीब 4 किलोमीटर के दायरे में 24 दिसंबर की मध्यरात्रि से 28 दिसंबर की मध्यरात्रि तक बड़ी और मालवाहक गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. खासतौर पर खाजेकलां और मरूफगंज मंडी क्षेत्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक कुछ राहत दी गई है, इसके बाद व्यावसायिक वाहन बाईपास से भेजे जाएंगे.

ऑटो और ई-रिक्शा के लिए बदला रूट

25 दिसंबर सुबह 4 बजे से 27 दिसंबर सुबह 6 बजे तक गायघाट से पूर्व दरवाजा (मरूफगंज मोड़) तक ऑटो, ई-रिक्शा, ठेला और छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.

इस दौरान ऑटो-ई रिक्शा गायघाट से डंका इमली, नवाब रोड, सुदर्शन पथ, तुलसी मंडी और अगमकुआं आरओबी होते हुए पटना साहिब स्टेशन तक चलेंगे. स्टेशन से मरूफगंज मोड़ होते हुए मालसलामी तक जाने की अनुमति होगी.

पश्चिम दरवाजा से मरूफगंज तक पूरी तरह नो एंट्री

25 दिसंबर की देर रात से 28 दिसंबर सुबह 6 बजे तक अशोक राजपथ पर पश्चिम दरवाजा से मरूफगंज मोड़ तक सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. आम लोगों को भी वैकल्पिक मार्ग से जाना होगा. आम वाहन मरूफगंज मोड़ से मोर्चा रोड, पटना साहिब स्टेशन और गुलजारबाग होते हुए गायघाट तक जा सकेंगे.

26 दिसंबर को नगर कीर्तन, बाइक पर भी रोक

26 दिसंबर को नगर कीर्तन के कारण सुबह 4 बजे से देर रात तक गायघाट से दीदारगंज तक किसी भी तरह के वाहन, यहां तक कि बाइक का भी प्रवेश नहीं होगा. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दीदारगंज बाजार समिति, चौक के पास मंगल तालाब और जेपी सेतु से आने वालों के लिए कंगन घाट पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. आपात स्थिति में जेपी सेतु से PMCH और NMCH जाने का रास्ता खुला रहेगा.

25 से 27 दिसंबर की देर रात तक चौक मोड़, गायघाट चौराहा, बाईपास थाना मोड़, पश्चिम दरवाजा, गुरुद्वारा मुख्य द्वार, खाजेकलां घाट मोड़, मंगल तालाब, बाजार समिति और कंगन घाट पार्किंग स्थल पर पुलिस बल दो पालियों में तैनात रहेगा. वहीं चौक-शिकारपुर आरओबी, पूर्व दरवाजा मोड़ और दीदारगंज चेक पोस्ट पर तीन पालियों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

यातायात प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तय रूट का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं, ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो.