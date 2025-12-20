बिहार: जीतन राम मांझी के वायरल बयान पर मंत्री प्रमोद कुमार की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

गया में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाता ने मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से जीतन राम मांझी के वायरल बयान को लेकर सवाल किया गया. जिसमें मांझी ने कहा था कि डीएम से कहकर पिछला विधानसभा चुनाव जितवाया गया था. मंत्री डॉ. चंद्रवंशी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस बयान की कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में सीधे जीतन राम मांझी से ही बात की जानी चाहिए.

मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विकास के एजेंडे पर काम कर रही है. पर्यटन, कृषि और अन्य विभाग अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी अन्य विभाग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. पर्यटन विभाग को लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री के पास अपनी रूपरेखा और एजेंडा है, जिस पर वे काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा.

लोग सोच समझकर दिया करें बयान- डॉ. चंद्रवंशी

भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मंत्री डॉ. चंद्रवंशी ने कहा कि जिसके पास जितना ज्ञान होता है, वह उतनी ही बात करेगा. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने ज्ञान का अर्जन करें और सोच-समझकर बयान दें.

गया जिले में सरकार के ये है खास प्राथमिकताएं

मंत्री ने गया जिले के लिए ग्रीन कॉरिडोर योजना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पटना से गया तक सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा. इसमें आम, जामुन, कटहल और अन्य फलदार पेड़ शामिल होंगे. इसका उद्देश्य यात्रियों को हरियाली और फलों की खुशबू का अनुभव कराना है. ताकि लोग पटना से चले तो हरियाली और हर फल का सुगंध लेते हुए डोभी पहुंचे. जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों का सहयोग लिया जाएगा.

48 घंटे में होगा किसानों का भुगतान

धान खरीद और किसानों की समस्याओं पर मंत्री ने कहा कि 25 तारीख को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जबकि धान की खरीद पहले ही शुरू हो चुकी थी. उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कॉर्डिंनेशन स्थापित कर अधिक से अधिक धान खरीद सुनिश्चित करने और 48 घंटे में किसानों को भुगतान देने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या हो उसे तुरंत दूर किया जाएगा.

