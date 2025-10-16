हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU से टिकट कटने पर गोपाल मंडल का बड़ा बयान- 'मैं चुप रहूंगा या चुम्मा लूंगा?'

JDU से टिकट कटने पर गोपाल मंडल का बड़ा बयान- 'मैं चुप रहूंगा या चुम्मा लूंगा?'

Gopal Mandal: गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने नीतीश कुमार पर सवर्णों से घिरे होने का आरोप लगाया.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Oct 2025 11:55 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कटने से सियासी हलचल तेज हो गई है. पार्टी ने उनकी जगह बुलू मंडल पर भरोसा जताया है. टिकट कटने से नाराज गोपाल मंडल ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. 

गोपाल मंडल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए. गोपाल मंडल ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरा टिकट कैसे कट गया. नीतीश कुमार मुझे जेडीयू में लाए थे और उन्होंने ही मेरा समर्थन किया था."

'नीतीश कुमार के आसपास अब सवर्ण जाति के लोग बैठते हैं'

गोपाल मंडल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, "अब नीतीश कुमार को पार्टी के बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया है. उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है. उनके आसपास अब सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बैठते हैं, अतिपिछड़ा वर्ग के लोग नहीं."

'हमेशा पिस्तौल अपने साथ रखता हूं'- गोपाल मंडल

गोपाल मंडल ने अपनी बेबाकी के लिए मशहूर शैली में कहा, "मैं थोड़ा बड़बोला हूं, जो बात है, उसे सीधे बोल देता हूं." उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया और कहा, "मैं हमेशा पिस्तौल या राइफल रखता हूं. अगर कोई मुझे गोली मार दे, तो क्या मैं चुप रहूंगा या चुम्मा लूंगा?"

निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गोपाल मंडल

गोपाल मंडल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत का भरोसा है. टिकट मेरे जेब में था, लेकिन कैसे कट गया, ये बात तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं. मुझसे कोई मुकाबला नहीं, जीत हमारी ही होगी.

शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन दाखिल करूंगा- गोपाल मंडल

मंडल ने यह भी खुलासा किया कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की ओर से भी उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा, "मेरी आस्था अब भी नीतीश कुमार में है, लेकिन पार्टी में कुछ गलत हो रहा है." उन्होंने बताया कि वे पंडित से शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन दाखिल करेंगे.

Published at : 16 Oct 2025 08:34 AM (IST)
Jdu Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Vidhan Sabha Chunav
