वायरल वीडियो मामले में JDU विधायक अनंत सिंह की होगी गिरफ्तारी? आया बड़ा अपडेट

मोकामा विधायक अनंत सिंह (Mokama MLA Anant Singh) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के मामले में सोमवार (25 मई, 2026) को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट की ओर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई है. अग्रिम जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है. अब अगली सुनवाई 30 मई को होनी है.

पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्द्धन ने विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की. विधायक को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर अपील की. तमाम बातों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने अनंत सिंह की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि मीरगंज थाने के सेमराव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह और गुंजन सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसके बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद मीरगंज थाने की पुलिस ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.

केस में क्या है अपडेट?

इस मामले में गोपालगंज की पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसमें विधायक और उनके समर्थक हथियार एवं उसके लाइसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो सके. इसके बाद पुलिस ने दो नई धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. अब देखना होगा कि आगे 30 मई को कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है.

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