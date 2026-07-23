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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बांझपन तलाक का आधार नहीं', पटना HC ने क्रूरता के आधार पर बरकरार रखा फैसला, 34 लाख भत्ते के निर्देश

'बांझपन तलाक का आधार नहीं', पटना HC ने क्रूरता के आधार पर बरकरार रखा फैसला, 34 लाख भत्ते के निर्देश

Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने तलाक का वैध आधार मानने से इनकार करते हुए क्रूरता (Cruelty) के आधार पर दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jul 2026 03:00 PM (IST)
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पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बांझपन (Infertility) को तलाक का वैध आधार मानने से इनकार करते हुए क्रूरता (Cruelty) के आधार पर दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने कहा, "बार-बार लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप, सुलह की कोशिशों का विफल होना, लंबे समय तक अलग रहना और आपराधिक मुकदमेबाजी जैसी परिस्थितियों की वजह से शादीशुदा लोगों के रिलेशन पूरी तरह टूट चुके थे.

ऐसे में क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला उचित है. पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सिर्फ निःसंतान (Childlessness) होना तलाक का आधार नहीं हो सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दंपति वर्षों तक IVF उपचार कराने के बावजूद संतान प्राप्त नहीं कर सका, तो सिर्फ इसी वजह से शादी खत्म नहीं की जा सकती.

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क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला बरकरार

हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) के कारण पति-पत्नी का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था. इसलिए क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा गया. अदालत के मुताबिक बच्चा न होना नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह टूट जाना इस मामले में तलाक का वास्तविक आधार था.

जस्टिस चंद्र शेखर झा और बिबेक चौधरी द्वारा एक पत्नी की अपील पर सुनवाई की गई. महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. महिला का आरोप था कि क्रूरता और बिना उचित कारण जीवनसाथी को छोड़ देनाकी वजह से उसकी शादी को खत्म कर दिया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला के पति को 34 लाख 76 हजार रुपये परमानेंट गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. बता दें कि महिला का पति असिस्टेंट टीचर है.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीती 10 जुलाई को कहा, "शादी सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती क्योंकि पति-पत्नी के बच्चे नहीं हुए और न ही तलाक सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं."

कोर्ट ने कहा, "यह फैसला इसलिए बरकरार रखा गया है क्योंकि सबूतों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, वैवाहिक संबंध उस स्तर पर पहुंच गया था जहां आपसी विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया, गंभीर आपराधिक मुकदमेबाजी शुरू हुई, सुलह के प्रयास बार-बार विफल रहे और कुल मिलाकर व्यवहार ने मानसिक क्रूरता को साबित कर दिया."

बता दें कि 12 जून 2010 को इस जोड़े ने शादी की थी और बच्चे के लिए बार-बार आईवीएफ का सहारा लिया और लंब समय तक इलाज कराया. इसके लिए दोनों ने शादी टूटने के बाद एक-दूसरे को ही जिम्मेदार भी ठहराया. वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि सालों तक बच्चा न होना इस विवाद की जड़ थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ बांझपन या बच्चा न होना शादी को खत्म करने का कानूनी आधाक नहीं.

पति-पत्नी ने सालों तक कराया बांझपन का इलाज

कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोनों पति-पत्नी ने बच्चा न होने की वजह से सालों तक बांझपन का इलाज भी कराया और कई डॉक्टरों को दिखाया. जिसमें आईवीएफ प्रोसेस भी शामिल है. मेडिकल रिकॉर्ड्स से पता चला कि दोनों इलाज में सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रहे थे और बच्चे के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे.

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वहीं पति का कहना है कि उसने इसके लिए पैसा खर्च किया और डॉक्टरों से कंसल्ट भी किया. इसको पत्नी ने स्वीकार किया और बताया कि उसने इलाज में भाग लिया है खर्च भी किया है. कोर्ट ने इस फैसले में पति-पत्नी में से किसी एक को भी दोषी नहीं ठहराया है. 

कोर्ट ने कहा, "लंबे समय तक बांझपन की वजह से शादीशुदा जिंदगी में पैदा होने वाले भावनात्मक परिणामों को नजरअंदाज करना हकीकत से परे होगा. मेडिकल रिकॉर्ड में साफ पता चलता है कि बच्चा न होने की वजह से होने वाले भावनात्मक तनाव के बावजूद दोनों ने शादी को बनाए रखने का प्रयास किया.

पत्नी ने लगाए थे दहेज और मारपीट के आरोप

पत्नी ने साल 2018 में दहेज और हत्या का प्रयास, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया. पति और उसके परिवार के खिलाफ उसने मुकदमा भी दर्ज कराया. साथ ही उसने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर बच्चा न होने की वजह से पति को दूसरी शादी करने का दवाब भी बनाया गया. वहीं पति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए झूठा बताया.

पीठ ने कहा कि जब गंभीर आपराधिक आरोप सालों की कानूनी कार्रवाई के बाद भी साबित नहीं होते, तो यह इस बात का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है कि क्या विवाह जारी रखना संभव है. पीठ ने आगे कहा, "दोषमुक्ति का अर्थ केवल यह है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने में विफल रहा. इसका यह स्वतः निष्कर्ष नहीं निकलता कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप जानबूझकर झूठे थे."

कोर्ट ने कहा कि स्वीकार किए गए लंबे अलगाव , आपसी विश्वास के पूरे पतन और सुलह के बार-बार असफल प्रयासों को समग्र रूप से देखने पर, साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि वैवाहिक संबंध बहुत पहले ही इस हद तक टूट चुका था कि उसे ठीक करना असंभव था."

34 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश

वहीं कोर्ट ने पति से अलग रह रही पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परमानेंट गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने प्रोपर्टी और देनदारियों के हलफनामे की जांच की, जिसमें पाया कि पति 86 हजार 9 सौ रुपये महीने के कमाता है. पति की सालाना आमदनी को देखते हुए कोर्ट ने 34 लाख 76 हजार रुपये दो किस्तों में देने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहली किस्त जानकारी मिलने के 15 दिनों अंदर देनी होगी, जबकि दूसरी किस्त पहली किस्त के 60 दिनों के अंदर सौंपनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पति यह गुजारा भत्ता नहीं दे पाता है तो पत्नी इसे वसूलने के लिए कानूनी रूप से आगे जा सकती है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
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