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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा में गूंजा पटना में प्रदर्शन का मुद्दा, BJP बोली- 'ये छात्र नहीं गुंडा थे, अपराधी थे'

बिहार विधानसभा में गूंजा पटना में प्रदर्शन का मुद्दा, BJP बोली- 'ये छात्र नहीं गुंडा थे, अपराधी थे'

Bihar Monsoon Session: बीजेपी विधायक श्यामबाबू प्रसाद यादव ने कहा कि कल (बुधवार) भगवान की कृपा थी कि हम बचे. दुकानदार भाई लोग अगर शटर गिराकर हमको अंदर नहीं करते तो मेरी हत्या हो सकती थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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राजधानी पटना में बीते बुधवार (22 जुलाई, 2026) को छात्र संगठन ने मार्च निकाला था. इस दौरान बीजेपी के कई विधायकों को भी छात्रों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा था. गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया. बीजेपी के विधायक श्यामबाबू प्रसाद यादव ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र स्पीकर के सामने किया.

बीजेपी विधायक ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि जो हमलावर थे वो छात्र नहीं हो सकते. वह गुंडा थे. अपराधी थे. हम जान बचाकर भागे.

सदन के बाहर श्यामबाबू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल (बुधवार) भगवान की कृपा थी कि हम बचे. दुकानदार भाई लोग अगर शटर गिराकर हमको अंदर नहीं करते तो मेरी हत्या हो सकती थी. पुलिस पहुंची तब हम सुरक्षित बच सके. 

बीजेपी विधायक के साथ क्या हुआ था?

बता दें कि बीजेपी विधयाक श्यामबाबू प्रसाद यादव बीते बुधवार को पटना के फ्रेजर रोड में अपनी फॉरचुनर गाड़ी खड़ी कर अभी एक दुकान की तरफ बढ़े ही थे कि तब तक कुछ उपद्रवी पहुंच गए. इसके बाद उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. उनके साथ-साथ उनके चालक और उनके एक करीबी पर भी जानलेवा हमला किया गया. किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई थी. इसी मामले को आज सदन में उन्होंने रखा.

जानकारी हो कि बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी कल हमला हुआ था. उन्होंने भी सदन में कल इस घटना का जिक्र किया था और कार्रवाई की मांग की थी.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

आज मानसून सत्र का चौथा दिन है. विपक्षी के विधायकों ने विधानसभा के गेट के बाहर धरना दिया. बीते बुधवार को छात्र पर हुए लाठीचार्ज और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

यह भी पढ़ें- NEET मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर CM सम्राट चौधरी का रिएक्शन, 'किसी भी…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Monsoon Session Bihar Monsoon Session BIHAR NEWS Monsoon Session 2026
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