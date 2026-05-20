तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर उठाया सवाल, ललन सिंह ने बता दिया क्या है संदेश

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव के एनकाउंटर वाले सवाल पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'संदेश है कि...'

तेजस्वी यादव के एनकाउंटर वाले सवाल पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'संदेश है कि...'

Bihar Politics: तेजस्वी यादव के आरोपों पर ललन सिंह ने कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा. ऐसे ही मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच गया था और जनता ने करारा जवाब दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 May 2026 01:37 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है. इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का जवाब आया है. बिहार में हो रहे कथित एनकाउंटर पर ललन सिंह ने कहा कि इसे एनकाउंटर कहें या हाफ एनकाउंटर, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि बिहार में अपराधी अब खुलेआम नहीं घूम सकते.

ललन सिंह ने कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी. बिहार पुलिस की ऐक्शन टेकन रिपोर्ट बताती है कि हर घटना के बाद बेहद कम समय में अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है. कई मामलों में पुलिस बल पर अपराधियों द्वारा हमला किए जाने पर आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है. केवल अपराधियों की चिंता करने के बजाय उन मासूम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी अपराधी तबाह कर रहे हैं.

'घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा'

तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध और महिलाओं के खिलाफ घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. इस पर जेडीयू नेता ने कहा कि 'घड़ियाली आंसू' बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा. ऐसे ही मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच गया था और जनता ने करारा जवाब दिया.

ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने सुशासन और पुलिसिंग मॉडल को अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है. कहीं भी कोई घटना होने पर अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

सहयोग शिविर का ललन सिंह ने किया स्वागत

बिहार सरकार द्वारा हर पंचायत में सहयोग शिविर लगाए जाने के फैसले का जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कार्यसंस्कृति को लेकर सरकार का यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है. 

यह भी पढ़ें- BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों के काम नहीं होने से आम जनता की परेशानियां बढ़ती हैं. इसी दिशा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरटीपीएस जैसे कानून लागू किए गए थे, जिससे लोगों को काफी लाभ मिला. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने न केवल इस व्यवस्था को लागू किया है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री विभिन्न कैंपों में पहुंच रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस पहल के दूरगामी परिणाम होंगे और बिहार के लोगों को समय पर न्याय एवं सेवाएं मिल सकेंगी.

पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आंख मूंदकर दुनिया की परिस्थितियों को नहीं समझा जा सकता. पश्चिम एशिया संकट के कारण अमेरिका, यूरोप समेत कई विकसित देश आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं और वहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक स्तर पर जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने लंबे समय तक नागरिकों पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया. 

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव बोले एक जाति का हो रहा एनकाउंटर, अब BJP ने दे दिया जवाब, जानिए क्या कुछ कहा

Published at : 20 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Lalan Singh BIHAR NEWS
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