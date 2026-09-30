'सोनिया गांधी की नैतिक ताकत…', नीतीश कुमार का नाम लेकर गिरिराज सिंह बरसे

केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर बड़ा हमला किया है. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी की नैतिक ताकत नहीं है कि वे नीतीश कुमार के पर प्रहार कर सकें.

बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार ने कभी जीवन में ना भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया ना देश विरोधियों को प्रश्रय दिया. राष्ट्र के साथ जुड़े रहे और राष्ट्र हित में काम किया… मुख्यमंत्री हों या केंद्र में मंत्री हों… लेकिन सोनिया गांधी जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया, भारत की नागरिकता 15 साल बाद ली… ये सोनिया गांधी दूसरों को क्या कहेंगी? गांव में कहावत है चलनी दूसे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद…"

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बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार को बताया युग पुरुष

दूसरी ओर बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने नीतीश कुमार को युग पुरुष बताया. बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि मैं किसी भी दल में रहूं लेकिन दूसरा नीतीश कुमार पैदा नहीं होगा. मैं खुले तौर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे शख्सियत राजनीति में बिरले पैदा होते हैं.

बाढ़ और राहत से जुड़े सवालों पर जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला किया. कहा कि तेजस्वी यादव को आराम करने दीजिए. वो कभी बिहार के लिए कभी चिंतित नहीं थे. परिवार के लिए चिंतित थे लेकिन वो भी नहीं बचा पाए. ना परिवार बचा पाए ना राजनीति बचा पाए. उनको कुछ भी कहना ठीक नहीं है. उनकी जगह अब कहां है वो सबको पता है.

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