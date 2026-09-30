Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

एक फ्लाइट ने सऊदी अरब के ऊपर से वापसी की है. फ्लाइट ने हाइजैकिंग की कोशिश से जुड़ा इमरजेंसी कोड जारी किया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 को बुधवार को अचानक सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर उतारा गया. विमान से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद कुछ समय के लिए हाईजैक की आशंका पैदा हो गई थी. हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हाईजैक का मामला नहीं था.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए  सुबह 5:31 UTC (भारत में सुबह 11:01 बजे) के लिए उड़ान भरी. विमान का स्क्वॉक कोड 7700 हुआ. इसका मतलब है आम इमरजेंसी.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
विश्व
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
विश्व
'यह आदमी मॉनस्टर है...', सुंदर पिचाई को देखकर अचानक क्यों बोले ट्रंप?
'यह आदमी मॉनस्टर है...', सुंदर पिचाई को देखकर अचानक क्यों बोले ट्रंप?

सुबह 5:38 UTC (भारत में सुबह 11:08 बजे) सात मिनट बाद स्क्वॉक कोड 7500 हुआ. यह कोड विमान में गैरकानूनी दखल यानी हाईजैक जैसी हालत का संकेत देता है.

सुबह 6:11 UTC (भारत में सुबह 11:41 बजे) विमान फ्लाइटराडार24 की जमीनी ट्रैकिंग की पहुंच से बाहर चला गया.

सुबह 6:28 UTC (भारत में सुबह 11:58 बजे) सैटेलाइट के जरिए फिर से स्क्वॉक कोड 7700 मिला यानी दोबारा आम इमरजेंसी का सिग्नल.

सुबह 6:58 UTC (भारत में दोपहर 12:28 बजे) सैटेलाइट से आखिरी सिग्नल मिला जब विमान सऊदी अरब के तबूक रीजनल एयरपोर्ट पर था.

विमान की जानकारी

विमान बोइंग 737 मैक्स 8 था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A6-FKF है. दुबई से तेल अवीव की सीधी दूरी करीब 2,133 किलोमीटर है और यह सफर आमतौर पर करीब 3 घंटे का होता है.

क्या हुआ विमान में?

बोइंग 737 विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के मुताबिक जॉर्डन के ऊपर उड़ान के दौरान विमान ने अपना रास्ता बदला और सऊदी अरब की ओर मुड़ गया. विमान से पहले सामान्य इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया. इसके कुछ मिनट बाद ऐसा सिग्नल मिला जो विमान में  गैरकानूनी दखल की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है. इससे हाईजैक की आशंका बढ़ गई. बाद में एक और इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया और विमान सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया.

पायलटों के बीच हुआ विवाद?

इजराइल के media के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह हाईजैक की घटना नहीं मानी जा रही है. शुरुआती जांच का हवाला देते हुए एक इजराइली अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच विवाद हुआ और कथित तौर पर हाथापाई भी हुई. इसके बाद विमान से इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इमरजेंसी सिग्नल जानबूझकर भेजे गए थे या किसी अन्य वजह से.

नेतन्याहू ने ली जानकारी

 मामले को लेकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकारियों से जानकारी ली. इजराइली सेना के प्रमुख एयाल जमीर ने भी वायुसेना कमांडर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की.

विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित

विमान सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतर गया है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. अभी तक किसी यात्री के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. फ्लाईदुबई की ओर से फिलहाल इस घटना पर विस्तृत बयान नहीं आया है. पायलटों के बीच कथित विवाद की जानकारी भी अभी शुरुआती जांच और एक इजराइली अधिकारी के बयान पर आधारित है.

ये भी पढ़ें: 'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI ने लिखी चिट्ठी

 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Hijack Breaking News Abp News DUBAI ISRAEL FLIGHT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
विश्व
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
विश्व
'यह आदमी मॉनस्टर है...', सुंदर पिचाई को देखकर अचानक क्यों बोले ट्रंप?
'यह आदमी मॉनस्टर है...', सुंदर पिचाई को देखकर अचानक क्यों बोले ट्रंप?
Advertisement

वीडियोज

UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
बिहार
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
दिल्ली NCR
उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
इंडिया
18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी सरकार? जानिए सच्चाई
18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी सरकार? जानिए सच्चाई
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget