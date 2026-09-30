फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 को बुधवार को अचानक सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर उतारा गया. विमान से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद कुछ समय के लिए हाईजैक की आशंका पैदा हो गई थी. हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हाईजैक का मामला नहीं था.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए सुबह 5:31 UTC (भारत में सुबह 11:01 बजे) के लिए उड़ान भरी. विमान का स्क्वॉक कोड 7700 हुआ. इसका मतलब है आम इमरजेंसी.

सुबह 5:38 UTC (भारत में सुबह 11:08 बजे) सात मिनट बाद स्क्वॉक कोड 7500 हुआ. यह कोड विमान में गैरकानूनी दखल यानी हाईजैक जैसी हालत का संकेत देता है.

सुबह 6:11 UTC (भारत में सुबह 11:41 बजे) विमान फ्लाइटराडार24 की जमीनी ट्रैकिंग की पहुंच से बाहर चला गया.

सुबह 6:28 UTC (भारत में सुबह 11:58 बजे) सैटेलाइट के जरिए फिर से स्क्वॉक कोड 7700 मिला यानी दोबारा आम इमरजेंसी का सिग्नल.

सुबह 6:58 UTC (भारत में दोपहर 12:28 बजे) सैटेलाइट से आखिरी सिग्नल मिला जब विमान सऊदी अरब के तबूक रीजनल एयरपोर्ट पर था.

विमान की जानकारी

विमान बोइंग 737 मैक्स 8 था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A6-FKF है. दुबई से तेल अवीव की सीधी दूरी करीब 2,133 किलोमीटर है और यह सफर आमतौर पर करीब 3 घंटे का होता है.

क्या हुआ विमान में?

बोइंग 737 विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के मुताबिक जॉर्डन के ऊपर उड़ान के दौरान विमान ने अपना रास्ता बदला और सऊदी अरब की ओर मुड़ गया. विमान से पहले सामान्य इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया. इसके कुछ मिनट बाद ऐसा सिग्नल मिला जो विमान में गैरकानूनी दखल की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है. इससे हाईजैक की आशंका बढ़ गई. बाद में एक और इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया और विमान सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया.

पायलटों के बीच हुआ विवाद?

इजराइल के media के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह हाईजैक की घटना नहीं मानी जा रही है. शुरुआती जांच का हवाला देते हुए एक इजराइली अधिकारी ने बताया कि कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच विवाद हुआ और कथित तौर पर हाथापाई भी हुई. इसके बाद विमान से इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इमरजेंसी सिग्नल जानबूझकर भेजे गए थे या किसी अन्य वजह से.

नेतन्याहू ने ली जानकारी

मामले को लेकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकारियों से जानकारी ली. इजराइली सेना के प्रमुख एयाल जमीर ने भी वायुसेना कमांडर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की.

विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित

विमान सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतर गया है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. अभी तक किसी यात्री के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. फ्लाईदुबई की ओर से फिलहाल इस घटना पर विस्तृत बयान नहीं आया है. पायलटों के बीच कथित विवाद की जानकारी भी अभी शुरुआती जांच और एक इजराइली अधिकारी के बयान पर आधारित है.

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