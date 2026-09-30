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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?

ट्रंप को नाम बदलने की बीमारी, AI से न्यू मैक्सिको तक...अब तक क्या-क्या बदला?

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई जगहों और संस्थानों के नाम बदलने की चर्चा हुई है. इस दौरान उन्होंने AI नाम बदलकर SI कर दिया है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 30 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नाम बदलने का सिलसिला लगातार चर्चा में है. कुछ नामों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं, जबकि कुछ बदलाव सिर्फ ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट या बयानों तक सीमित हैं. अब इस कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस यानी SI करने का मामला भी जुड़ गया है.

ट्रंप ने 22 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि अमेरिका अब AI को सुपर इंटेलिजेंस कहेगा. इसके बाद 29 सितंबर को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर संघीय सरकार के आधिकारिक कामकाज में AI की जगह सुपर इंटेलिजेंस और SI के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया.

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गल्फ ऑफ मेक्सिको बना गल्फ ऑफ अमेरिका

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही नाम बदलने का बड़ा फैसला सामने आया. 20 जनवरी 2025 को जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का निर्देश दिया गया. अमेरिकी गृह विभाग ने 24 जनवरी 2025 को कहा कि संघीय इस्तेमाल के लिए नया नाम लागू किया जा रहा है. इसी आदेश में अलास्का की चोटी डेनलि का नाम वापस माउंट मैकिन्ले करने का फैसला भी शामिल था. हालांकि, माउंट मैकिन्ले के आसपास के नेशनल पार्क का नाम डेनाली नेशनल पार्क एंड रिजर्व ही रखा गया है.

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर

5 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम को फिर से इस्तेमाल करने का आदेश दिया. यह विभाग पहले इसी नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ था. आदेश में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम अमेरिका की सैन्य ताकत और युद्ध लड़ने की क्षमता को ज्यादा साफ तरीके से दिखाता है. यह बदलाव भी केवल एक सामान्य नाम बदलने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा कानूनों में विभाग का आधिकारिक कानूनी नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसलिए ट्रंप के आदेश के बाद भी इसके इस्तेमाल की कानूनी सीमाएं अलग मुद्दा बनी हुई हैं.

लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका

27 अगस्त 2026 को ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया. आदेश में अमेरिकी गृह विभाग और बोर्ड ओन जियोग्राफी नेम को फेडरल रिकॉर्ड और सरकारी नक्शों में नया नाम दर्ज करने के लिए कदम उठाने को कहा गया. लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित ग्रेट लेक्स का हिस्सा है. इसलिए इस नाम को बदलने का फैसला दोनों देशों के संदर्भ में भी चर्चा में रहा है.

AI अब SI यानी सुपर इंटेलिजेंस

नाम बदलने की इस कड़ी में सबसे नया मामला AI का है. 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुपर इंटेलिजेंस कहेगा. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस शब्द से यह तकनीक नकली जैसी लगती है, जबकि उनके मुताबिक इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है. इसके बाद 29 सितंबर को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर सरकारी दस्तावेजों, वेबसाइटों, रिपोर्टों और दूसरे आधिकारिक संचार में सुपर इंटेलिजेंस और SI का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. यह बदलाव संघीय सरकार के आधिकारिक इस्तेमाल से जुड़ा है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया में AI शब्द खत्म हो गया है.

न्यू मैक्सिको को न्यू अमेरिका बनाने का सुझाव

कुछ मामलों में ट्रंप ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए नाम बदलने का सुझाव दिया. सितंबर 2026 में ट्रंप ने कई सोशल मीडिया पोस्ट में न्यू मैक्सिको का नाम न्यू अमेरिका करने का सुझाव दिया. उन्होंने ऐसे नक्शे भी पोस्ट किए जिनमें न्यू मैक्सिको की जगह न्यू अमेरिका लिखा गया था.  किसी अमेरिकी राज्य का नाम बदलने का अधिकार राष्ट्रपति के पास अकेले नहीं है, इसलिए यह मामला फिलहाल ट्रंप के सुझाव और सोशल मीडिया अभियान तक सीमित है.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 30 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
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