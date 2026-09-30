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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान

'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान

जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जनता की उन्नति के लिए काम किया. वो एक विश्वास के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज (बुधवार) बैठक हो रही है और इस बीच सोनिया गांधी की ओर से सीडब्ल्यूसी की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने काफी कुछ कहा.

पूछा गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से नहीं जाने देना चाहिए था. इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि अच्छा हुआ पहले चले गए, बाद में जाते तो गठबंधन को बहुत नुकसान होता. इस पर श्याम रजक ने कहा, "यह सत्य है कि नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, पूरे देश के लोगों के लिए एक विश्वास के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं." 

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श्याम रजक ने कहा, "20 साल में उन्होंने जो काम किया है वो आम जनता की उन्नति के लिए किया. अगर विपक्ष नीतीश कुमार का यशोगान (महिमामंडन) गा रहा है तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है. जो चिंता अभी व्यक्त की है वो पहले करना चाहिए था." 

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टाइम पास करते रहें: जेडीयू

एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जेडीयू नेता ने कहा कि जिस मामले पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, अब मृत सवालों को लेकर कोई बैठक करे या आंदोलन की रूपरेखा तय करे इसका कोई मतलब नहीं है. जनता एनडीए के साथ है. विपक्ष के पास न संख्या है न बहुमत है. वो अपना टाइम पास करते हैं.

तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में तेजस्वी गए हैं. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, "नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं. धांधली का आरोप लगाने वालों को पहले अपने चुनाव परिणाम पर जवाब देना चाहिए. उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की. कहा कि तेजस्वी अपनी सीट से इस्तीफा देकर फिर धांधली के आरोपों पर बात करें.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 30 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Sonia Gandhi BIHAR NEWS
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