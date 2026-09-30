'अगर विपक्ष नीतीश कुमार का…', INDIA गठबंधन की बैठक के बीच JDU का बड़ा बयान

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज (बुधवार) बैठक हो रही है और इस बीच सोनिया गांधी की ओर से सीडब्ल्यूसी की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. बुधवार (30 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने काफी कुछ कहा.

पूछा गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से नहीं जाने देना चाहिए था. इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि अच्छा हुआ पहले चले गए, बाद में जाते तो गठबंधन को बहुत नुकसान होता. इस पर श्याम रजक ने कहा, "यह सत्य है कि नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, पूरे देश के लोगों के लिए एक विश्वास के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं."

श्याम रजक ने कहा, "20 साल में उन्होंने जो काम किया है वो आम जनता की उन्नति के लिए किया. अगर विपक्ष नीतीश कुमार का यशोगान (महिमामंडन) गा रहा है तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है. जो चिंता अभी व्यक्त की है वो पहले करना चाहिए था."

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान को मांझी ने दिया करारा जवाब, 'बहुत शर्मिंदा हैं तो…'

टाइम पास करते रहें: जेडीयू

एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जेडीयू नेता ने कहा कि जिस मामले पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, अब मृत सवालों को लेकर कोई बैठक करे या आंदोलन की रूपरेखा तय करे इसका कोई मतलब नहीं है. जनता एनडीए के साथ है. विपक्ष के पास न संख्या है न बहुमत है. वो अपना टाइम पास करते हैं.

तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में तेजस्वी गए हैं. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, "नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं. धांधली का आरोप लगाने वालों को पहले अपने चुनाव परिणाम पर जवाब देना चाहिए. उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की. कहा कि तेजस्वी अपनी सीट से इस्तीफा देकर फिर धांधली के आरोपों पर बात करें.

यह भी पढ़ें- बेगूसराय रेप मामले में शिवसेना नेता शायना का बड़ा बयान, 'हम सबको…'