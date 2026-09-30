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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRउमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 30 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए फिलहाल दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती. यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के आरोपों से संबंधित है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि अगर मामले के सुरक्षित या गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक साल पूरा हो जाता है और ट्रायल में देरी होती है, तो दोनों निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.हाईकोर्ट ने इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया.

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किस बेंच ने की सुनवाई?

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने सुनवाई की. दोनों आरोपियों ने कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की तीसरी बार दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें दोनों को तत्काल नियमित जमानत देने से इनकार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने दोनों को दिल्ली दंगों का "मास्टरमाइंड" और "कमांड अथॉरिटी" बताते हुए कहा है कि इनकी जमानत अर्जी समय से पहले और कानूनन गलत है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों की जमानत का रास्ता अभी सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश की शर्तों के मुताबिक तय होगा. ऐसे में हाईकोर्ट ने भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया.

उमर खालिद और शरजील इमाम इससे पहले भी जमानत के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं. कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को दोनों की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद दोनों ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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अब हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद दोनों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश में दी गई शर्तों के मुताबिक आगे निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने का रास्ता खुला हुआ है.

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Published at : 30 Sep 2026 12:23 PM (IST)
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Sharjeel Imam Umar Khalid DelhI High Court
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