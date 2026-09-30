JDU नेता राजीव रंजन बोले- 'INDIA गठबंधन की बैठक पराजित योद्धाओं की सभा'

दिल्ली में होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है. JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बैठक को ‘पराजित योद्धाओं की सभा’ बताते हुए कहा कि इस गठबंधन से किसी को कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने दावा किया कि गठबंधन लगातार बिखर रहा है और कई दल इससे दूरी बना चुके हैं.

राजीव रंजन ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं होंगे. DMK ने भी बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है, जबकि AAP की भागीदारी को लेकर भी स्थिति अलग-अलग रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं बताई गई है.

यह भी पढ़ें- ECI विवाद के बीच INDIA गठबंधन की बैठक, तेजस्वी बोले- ‘षड्यंत्रकारियों को जेल भेजना होगा’

‘नीतीश कुमार ने पहले ही भविष्य पढ़ लिया था’

JDU नेता ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में वह गठबंधन से अलग हो गए. राजीव रंजन ने इसके लिए कांग्रेस के कथित ‘अहंकार’ और गठबंधन के नेताओं की महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि जिन दलों ने INDIA ब्लॉक की शुरुआत की थी, उनमें से भी कुछ अब इससे दूर हो चुके हैं.

#WATCH | पटना, बिहार | JDU नेता राजीव रंजन ने ECI विवाद के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक के विषय पर कहा, "ये पराजित योद्धाओं की सभा होने जा रही है। एक ऐसी बैठक और एक ऐसा गठबंधन, जिसकी नियति समय समय पर अनेक टुकड़ों में बटना रही है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज INDIA… pic.twitter.com/7NJ0EVRC2k — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2026

ECI पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना

राजीव रंजन ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर CEC पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की ओर से विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया जा चुका है. उन्होंने दावा किया कि आयोग के भीतर कोई मतभेद नहीं है और फैसले मिलकर लिए जाते हैं. चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच INDIA ब्लॉक की बैठक का एजेंडा भी इसी विवाद पर केंद्रित है.

‘बिहार में विपक्ष ने शिकायत तक नहीं की’

JDU प्रवक्ता ने बिहार में SIR को लेकर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्षी दलों ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, फिर चुनाव आयोग को लेकर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि INDIA ब्लॉक की बैठक में भी वही मुद्दे उठेंगे जिन पर विपक्षी दल पहले से सवाल करते रहे हैं. वहीं, INDIA ब्लॉक की बैठक में SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर संयुक्त रणनीति पर चर्चा प्रस्तावित है.

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी ने किया नीतीश कुमार का जिक्र तो आया JDU का रिएक्शन, 'कांग्रेस का...'