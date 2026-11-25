उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमहंत नारायण गिरि जी महाराज ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी की है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाई है. प्रदेश में विकास के कई काम हुए हैं. अब उन्हें देश की कमान सौंपी जानी चाहिए.

नारायण गिरि महाराज ने बुधवार (25 नवंबर) को बिहार के गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही. इस दौरान उन्होंने हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों की जानकारी भी दी.

नारायण गिरि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्ष की उम्र के बाद बदलाव की बात कही थी. ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर काम हुआ है. अगर उन्हें देश की जिम्मेदारी मिलती है तो पूरे भारत का विकास हो सकता है.

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अपराध पर नियंत्रण और विकास की तारीफ

यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर भी नारायण गिरि महाराज ने अपनी राय रखी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कमल को बताया था. इस पर महाराज ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण हुआ है. साथ ही विकास के कई काम किए गए हैं.

हरिद्वार कुंभ की तैयारियां पूरी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण गिरि महाराज ने हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि कुंभ में बिहार से भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. कुंभ को लेकर नगर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. एक दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 6, 8 और 14 मार्च को अमृत स्नान होना है.

गंगा दर्शन से मिलती है आध्यात्मिक शांति

नारायण गिरि महाराज ने गंगा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी बात की. उन्होंने कहा कि गंगा के दर्शन मात्र से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति मिलती है. इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. उन्होंने श्रद्धालुओं से कुंभ मेले में पहुंचकर धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की अपील की. इस दौरान यूपी की राजनीति पर उनकी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई.

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