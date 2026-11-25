बिहार के नालंदा जिले में अपराधियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है. हिलसा के वीआईपी इलाके में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव के बंद मकान में भीषण चोरी हुई है. मंगलवार (24 नवंबर) की रात चोरों ने घर का मुख्य गेट तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. बदमाश घर में लगे CCTV कैमरों का पूरा सेटअप और हार्ड डिस्क भी उखाड़कर ले गए.

बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया. शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

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SDO, DSP और जज के आवास के पास हुई चोरी

शक्ति सिंह यादव का मकान हिलसा के वीआईपी इलाके में मुख्य सड़क पर स्थित है. इसके ठीक बगल और सामने SDO, DSP और न्यायिक पदाधिकारियों के सरकारी आवास हैं. मंगलवार रात घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए. शक्ति सिंह का आरोप है कि अपराधियों ने पूरे मकान को खंगाला और जमकर तोड़फोड़ की.

हिलसा स्थित मेरे निजी आवास में रात के वक्त अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मेरा यह आवास बीच बाजार में बिल्कुल ऑन-रोड है और ठीक इसके बगल व सामने SDO, DSP और जज साहब का सरकारी आवास है। अपराधियों ने रात में घर में घुसकर पूरे मकान को खाली कर दिया, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया और साक्ष्य मिटाने के लिए CCTV का सारा मशीन और सेटअप तक उखाड़ कर ले गए। जिस तरह का दृश्य सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि अपराधियों ने कम से कम 3 से 4 घंटे तक इत्मीनान से पूरे घर को खंगाला है। यह तो गनीमत रही कि भीतर कोई सोया हुआ नहीं था, वरना अपराधी उसकी हत्या भी कर सकते थे। मैंने स्थानीय थाना और तमाम वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। अब पुलिस किस स्तर तक छानबीन और पकड़-धकड़ करती है, यह देखना उनका काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां अनुमंडल के तमाम आला अधिकारी रहते हों, वहां मुख्य सड़क पर स्थित मकान में 3-4 घंटे तक भीषण डकैती होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी! आखिर रात्रि गश्ती दल कहां सो रहा था? वहां जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, वे क्या कर रहे थे? पुलिस-प्रशासन के निकम्मेपन का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। सरकार का इकबाल आज इस कदर गिर चुका है कि अपराधियों में कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है। जब वीआईपी इलाके और अधिकारियों के आवास के ठीक सामने पूर्व विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता का घर सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। ऐसी लचर कानून-व्यवस्था पर शासन में बैठे लोगों को आत्म-मंथन करना चाहिए, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए! @RJDforIndia @bihar_police @officecmbihar @ANI @ians_india @PTI_News @PoliceNalanda — Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) November 25, 2026

3 से 4 घंटे तक घर में रहे अपराधी, CCTV मशीन भी उखाड़ी

शक्ति सिंह यादव ने अपने पोस्ट में दावा किया कि अपराधियों ने कम से कम 3 से 4 घंटे तक इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी ली. उन्होंने लिखा, "अपराधियों ने रात में घर में घुसकर पूरे मकान को खाली कर दिया, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया और साक्ष्य मिटाने के लिए CCTV का सारा मशीन और सेटअप तक उखाड़ कर ले गए." उन्होंने आगे कहा, "यह तो गनीमत रही कि भीतर कोई सोया हुआ नहीं था, वरना अपराधी उसकी हत्या भी कर सकते थे."

शक्ति सिंह ने पुलिस की रात्रि गश्ती पर उठाए सवाल

RJD नेता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लिखा, "जहां अनुमंडल के तमाम आला अधिकारी रहते हों, वहां मुख्य सड़क पर स्थित मकान में 3-4 घंटे तक भीषण डकैती होती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी. आखिर रात्रि गश्ती दल कहां सो रहा था? वहां जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी, वे क्या कर रहे थे?" उन्होंने आगे पुलिस और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, "पुलिस-प्रशासन के निकम्मेपन का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता."

सरकार पर भी बरसे RJD नेता, पुलिस ने बुलाई FSL टीम

शक्ति सिंह यादव ने सरकार की कानून-व्यवस्था पर भी तीखा हमला किया. कहा कि सरकार का इकबाल आज इस कदर गिर चुका है कि अपराधियों में कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है. जब वीआईपी इलाके और अधिकारियों के आवास के ठीक सामने पूर्व विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता का घर सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है. उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी लचर कानून-व्यवस्था पर शासन में बैठे लोगों को आत्म-मंथन करना चाहिए, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए.

इधर, हिलसा थानाध्यक्ष चंद्रभानु ने बताया कि मकान में कोई सदस्य नहीं रह रहा था. चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे. मामले की जांच के लिए FSL टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया जा रहा है. पुलिस आसपास के इलाकों में भी छानबीन कर रही है.

चर्चा है कि घर से करीब दो लाख रुपये, आधा दर्जन कारतूस और कई जरूरी कागजात चोरी हुए हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि चोरी किए गए सामान की सूची अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने की बात कही है.

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