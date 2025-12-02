सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्टर, ‘स्कॉर्बी’ को ढूंढने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम

गया के रामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बैंककर्मी कन्हैया प्रसाद गुप्ता अपने लापता पालतू कुत्ते ‘स्कोर्बी’ की तलाश में जगह-जगह पोस्टर लगा रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार अपील कर रहे हैं. खास बात यह है कि कुत्ते को ढूंढने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है.

कन्हैया प्रसाद के मुताबिक स्कोर्बी कोई महंगे नस्ल का कुत्ता नहीं है. वह एक साधारण देसी नस्ल का कुत्ता है, जिसे उन्होंने बचपन से पाला है. घरवालों ने प्यार से उसका नाम स्कोर्बी रखा था. वह परिवार के हर सदस्य से घुल-मिल चुका था और घर के माहौल का अहम हिस्सा बन चुका था. कुत्ते के गायब होने से पूरा परिवार परेशान है और लगातार उसकी खोजबीन में जुटा हुआ है.

स्कोर्बी को ढूंढकर लाने वाले को मिलेगा 10 हजार रुपये का इनाम

कन्हैया प्रसाद ने बताया कि 27 नवंबर की सुबह वे स्कोर्बी को रोज की तरह सड़क पर टहलाने ले गए थे, लेकिन कुछ ही देर में वह रास्ता भटक गया. आसपास के मोहल्लों और गलियों में घंटों खोजने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद कन्हैया ने कुत्ते की एक स्पष्ट तस्वीर और अपना फोन नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि जो भी स्कोर्बी को ढूंढकर सूचना देगा, उसे 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. लोग इसे एक मालिक का अपने पालतू जानवर के प्रति भावनात्मक लगाव बता रहे हैं. कई यूजर्स ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इनाम की राशि कुत्ते की नस्ल या उसकी कीमत के लिए नहीं है, बल्कि उस प्यार और अपनत्व के लिए है, जो इंसान और जानवर के बीच बनता है.

स्कोर्बी के जाने के बाद घर हो गया सूना- कन्हैया प्रसाद

कन्हैया प्रसाद का कहना है कि स्कोर्बी उनके परिवार का एक सदस्य जैसा है और उसके बिना घर सूना-सूना लग रहा है. उन्होंने बताया कि जब तक स्कोर्बी मिल नहीं जाता, वे हर संभव कोशिश जारी रखेंगे. मोहल्ले के कई लोग भी उन्हें खोजने में मदद कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी तस्वीर को शेयर कर सहयोग दे रहे हैं.

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित किया है कि पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, बल्कि घर के सदस्य होते हैं. एक साधारण नस्ल के कुत्ते की तलाश में 10,000 रुपये का इनाम रखना इंसानियत और मानवीय संवेदना की मिसाल बन चुका है. कन्हैया प्रसाद और उनका परिवार उम्मीद कर रहा है कि स्कोर्बी जल्द ही सुरक्षित वापस लौट आए.

