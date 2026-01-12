सुवेंदु अधिकारी पर हमले पर गिरिराज सिंह का हमला, ममता सरकार पर लगाया लोकतंत्र दबाने का आरोप

बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस समय लोकतंत्र और आतंकी मानसिकता वाली सरकार के बीच सीधी लड़ाई चल रही है.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार आताताई तत्वों, आतंकियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे चल रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना करेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगी. गुंडागर्दी और हिंसा के बल पर सरकार नहीं चल सकती. उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल भारत का अभिन्न अंग है और जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे राजनीति कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा.

बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदू समाज पर हो रहे हमले- संजय सरावगी

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लगातार मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कहीं अल्पसंख्यकों पर घटना होती तो विपक्ष सड़कों पर उतर आता, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

संजय सरावगी ने बांग्लादेश सरकार से मांग की कि वहां के हिंदू समाज और उनके धार्मिक स्थलों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जाए. उन्होंने कहा कि सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है.

बिहार के विकास को लेकर लगातार सक्रिय हैं नीतीश- प्रदेश अध्यक्ष

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर लगातार सक्रिय हैं. प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने कई नई योजनाओं की घोषणा की, जिन पर लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कैबिनेट स्वीकृति मिली है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो चुका है.

