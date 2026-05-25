बिहार: नवादा में मो. काशिफ और मो. अहमद की हत्या, वारदात के एक घंटे पहले मिली थी धमकी

बिहार के नवादा में सोमवार (25 मई, 2026) को चाकू मारकर दो युवकों की हत्या कर दी गई. घटना नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव की है. दो पक्षों के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते दो युवकों की मौत हो गई. घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद इम्तियाज के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है. एक ही परिवार के तीसरे सदस्य मोहम्मद आतिफ भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हमलावर पक्ष की ओर से नाजिया परवीन चोटिल हुई हैं.

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क्या है पूरा मामला?

मृतक के चचेरे भाई दानिश ने बताया कि लगभग छह महीने पहले चचेरी बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी. इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. आरोपी पक्ष के सदस्य जेल भी गए थे. इसी मामले में आज (सोमवार) फिर से विवाद भड़क उठा. उन्होंने कहा कि घटना से एक घंटे पहले धमकी दी गई थी कि तुम लोगों को मारकर गिरा देंगे. इसके कुछ देर बाद 5-6 लोग पहुंचे और हमला कर दिया.

वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष से एक महिला फिरोजा खातून ने इसे जमीन का विवाद बताया है. उन्होंने दावा किया कि पहले भी मारपीट हुई थी.

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद नरहट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पुराना मुकदमा और विवाद ही मुद्दा है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छानबीन तेज कर दी गई है.

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