हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नवादा में मो. काशिफ और मो. अहमद की हत्या, वारदात के एक घंटे पहले मिली थी धमकी

बिहार: नवादा में मो. काशिफ और मो. अहमद की हत्या, वारदात के एक घंटे पहले मिली थी धमकी

Bihar Crime News: घटना नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव की है. पुराने विवाद में घटना हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पटना रेफर किया गया है.

By : अमन राज | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 May 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नवादा में सोमवार (25 मई, 2026) को चाकू मारकर दो युवकों की हत्या कर दी गई. घटना नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव की है. दो पक्षों के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते दो युवकों की मौत हो गई. घटना में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

मृतकों की पहचान मोहम्मद आरिफ के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद इम्तियाज के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है. एक ही परिवार के तीसरे सदस्य मोहम्मद आतिफ भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हमलावर पक्ष की ओर से नाजिया परवीन चोटिल हुई हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर BJP के मंत्री दो टूक, 'अपने यहां तेल का कुआं नहीं'

क्या है पूरा मामला?

मृतक के चचेरे भाई दानिश ने बताया कि लगभग छह महीने पहले चचेरी बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी. इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. आरोपी पक्ष के सदस्य जेल भी गए थे. इसी मामले में आज (सोमवार) फिर से विवाद भड़क उठा. उन्होंने कहा कि घटना से एक घंटे पहले धमकी दी गई थी कि तुम लोगों को मारकर गिरा देंगे. इसके कुछ देर बाद 5-6 लोग पहुंचे और हमला कर दिया. 

वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष से एक महिला फिरोजा खातून ने इसे जमीन का विवाद बताया है. उन्होंने दावा किया कि पहले भी मारपीट हुई थी.

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद नरहट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू कर दी गई है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पुराना मुकदमा और विवाद ही मुद्दा है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छानबीन तेज कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- वायरल वीडियो मामले में JDU विधायक अनंत सिंह की होगी गिरफ्तारी? आया बड़ा अपडेट

Published at : 25 May 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Nawada BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: नवादा में मो. काशिफ और मो. अहमद की हत्या, वारदात के एक घंटे पहले मिली थी धमकी
बिहार: नवादा में मो. काशिफ और मो. अहमद की हत्या, वारदात के एक घंटे पहले मिली थी धमकी
बिहार
Bihar news :मैथिली को मातृभाषा के रूप में मान्यता, CM सम्राट चौधरी ने जताई खुशी
मैथिली को मातृभाषा के रूप में मान्यता, CM सम्राट चौधरी ने जताई खुशी
बिहार
Weather Live Updates: लखनऊ में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अनोखा फैसला, राजस्थान में इस हफ्ते के लिए अलर्ट जारी
लखनऊ में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अनोखा फैसला, राजस्थान में इस हफ्ते के लिए अलर्ट जारी
बिहार
बिहार में एक महीने में 8681 बच्चे गायब? तेजस्वी यादव बोले- 'आर्टिफिशियल CM को…'
बिहार में एक महीने में 8681 बच्चे गायब? तेजस्वी यादव बोले- 'आर्टिफिशियल CM को…'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली NCR
इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'
इंडिया गठबंधन का जिक्र कर ममता बनर्जी पर पूर्व सांसद का निशाना, 'जब सत्ता में होते हैं तो...'
क्रिकेट
RCB vs GT Qualifier 1: अगर बारिश से रद्द हुआ RCB और GT का क्वालीफायर-1, फिर कौन पहुंचेगा फाइनल में? जानें IPL का नियम
अगर बारिश से रद्द हुआ RCB और GT का क्वालीफायर-1, फिर कौन पहुंचेगा फाइनल में? जानें IPL का नियम
बॉलीवुड
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू
दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण', हाथ जोड़ फूट-फूटकर रोने लगीं बेटी अहाना, हेमा मालिनी भी नहीं रोक पाईं आंसू
विश्व
Explained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की GDP का 7% हिस्सा बना हज?
दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, सऊदी की 7% GDP कैसे बना हज?
इंडिया
Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी बनी कॉकरोच आवामी पार्टी, नकल देख भड़के यूजर्स, बोले- बाप तो बाप...
पाकिस्तान में भी बनी कॉकरोच आवामी पार्टी, नकल देख भड़के यूजर्स, बोले- बाप तो बाप...
हेल्थ
Eating 2 Eggs Daily: अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर छोड़ें, रोज 2 अंडे खाने से शरीर में दिखेंगे ये बड़े बदलाव
अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर छोड़ें, रोज 2 अंडे खाने से शरीर में दिखेंगे ये बड़े बदलाव
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget