बिहार में एक महीने में 8681 बच्चे गायब? तेजस्वी यादव बोले- 'आर्टिफिशियल CM को…'

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आर्टिफिशियल सीएम कहा है. सोमवार (25 मई, 2026) को तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले एक महीने में बिहार से 8 हजार 681 बच्चे गायब हो गए. इसमें 85 फीसद लड़कियां हैं. आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहारवासियों की.

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. डायलॉग बाजी से ही बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे 'बयान बहादुर' की सरकार में बिहार की कानून-व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है कि पिछले एक महीने में ही बिहार से 8 हजार 681 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें 85 फीसद लड़कियां हैं.

अपने एक्स पोस्ट के जरिए आरजेडी नेता ने कहा है कि बिहार में प्रतिदिन अनेकों दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं घटती हैं. घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है. चंद दिनों में 75 से अधिक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. स्वर्णकारों के साथ दिनदहाड़े लूट की घटनाएं होती हैं.

पिछले 𝟏 महीने में ही बिहार से 𝟖 हजार 𝟔𝟖𝟏 बच्चे गायब, 𝟖𝟓 फीसदी लड़कियां!



आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डायलॉग बाजी से ही बिहार सम्भालने की गलतफहमी पाले बैठे ‘बयान बहादुर’ की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 25, 2026

'न बिहार की फिक्र है न बिहारवासियों की'

तेजस्वी ने कहा, "हर जिले में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन पूरे जीवन में बार-बार राजनीतिक गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री 'AI तकनीकयुक्त कैमरा' का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल बातें करने वाले आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहारवासियों की."

तेजस्वी यादव ने पटना में एक छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले का जिक्र अपने पोस्ट में किया है. उन्होंने कहा, बिहार की एनडीए सरकार में पहले रेप पीड़िता नीट छात्रा की हत्या और अब पॉलिटेक्निक परीक्षा देने पटना आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, बिहार में अपराधियों के सम्राट रूप धारण करने का प्रमाण है."

यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच BJP विधायक मैथिली ठाकुर का ये गाना वायरल, कांग्रेस ने भी किया पोस्ट

'पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर'

उन्होंने कहा कि बिहार के अलग-अलग जिलों की छात्राएं पटना में रहकर पढ़ाई करती हैं लेकिन एनडीए राज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बेहद चिंताजनक है. NAARI 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर है.

सीएम सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है, "बड़बोले मुख्यमंत्री से आग्रह है कि टपोरियों की तरह सड़कछाप डायलॉगबाजी छोड़, रीलबाजी से फुर्सत निकालकर बिहार की मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करें. हम महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देंगे."

यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, 'मेलोनी को…', JDU और RJD ने क्या कहा?