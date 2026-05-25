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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में एक महीने में 8681 बच्चे गायब? तेजस्वी यादव बोले- 'आर्टिफिशियल CM को…'

बिहार में एक महीने में 8681 बच्चे गायब? तेजस्वी यादव बोले- 'आर्टिफिशियल CM को…'

Bihar Politics: तेजस्वी ने कहा कि हर जिले में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री 'AI तकनीकयुक्त कैमरा' का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. पढ़िए आरजेडी नेता ने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 May 2026 04:35 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आर्टिफिशियल सीएम कहा है. सोमवार (25 मई, 2026) को तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले एक महीने में बिहार से 8 हजार 681 बच्चे गायब हो गए. इसमें 85 फीसद लड़कियां हैं. आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहारवासियों की.

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. डायलॉग बाजी से ही बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे 'बयान बहादुर' की सरकार में बिहार की कानून-व्यवस्था इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी है कि पिछले एक महीने में ही बिहार से 8 हजार 681 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें 85 फीसद लड़कियां हैं. 

अपने एक्स पोस्ट के जरिए आरजेडी नेता ने कहा है कि बिहार में प्रतिदिन अनेकों दुष्कर्म की जघन्य घटनाएं घटती हैं. घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है. चंद दिनों में 75 से अधिक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. स्वर्णकारों के साथ दिनदहाड़े लूट की घटनाएं होती हैं. 

'न बिहार की फिक्र है न बिहारवासियों की'

तेजस्वी ने कहा, "हर जिले में हर दिन हत्या, लूट और चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन पूरे जीवन में बार-बार राजनीतिक गमछा और चश्मा बदलने वाले असहाय मुख्यमंत्री 'AI तकनीकयुक्त कैमरा' का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल बातें करने वाले आर्टिफिशियल सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहारवासियों की."

तेजस्वी यादव ने पटना में एक छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले का जिक्र अपने पोस्ट में किया है. उन्होंने कहा, बिहार की एनडीए सरकार में पहले रेप पीड़िता नीट छात्रा की हत्या और अब पॉलिटेक्निक परीक्षा देने पटना आई नाबालिग छात्रा के साथ होटल में छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, बिहार में अपराधियों के सम्राट रूप धारण करने का प्रमाण है."

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'पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर'

उन्होंने कहा कि बिहार के अलग-अलग जिलों की छात्राएं पटना में रहकर पढ़ाई करती हैं लेकिन एनडीए राज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बेहद चिंताजनक है. NAARI 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, पटना महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित शहर है. 

सीएम सम्राट चौधरी को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है, "बड़बोले मुख्यमंत्री से आग्रह है कि टपोरियों की तरह सड़कछाप डायलॉगबाजी छोड़, रीलबाजी से फुर्सत निकालकर बिहार की मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करें. हम महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देंगे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 May 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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