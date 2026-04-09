हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ, लेकिन…', इस नेता ने ऐसा क्या कह दिया?

'हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ, लेकिन…', इस नेता ने ऐसा क्या कह दिया?

Bihar Politics: पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी नीतीश कुमार में आस्था रखती है. जेडीयू को मजबूती करने के लिए लोगों में अगर किसी पर विश्वास है तो वह निशांत कुमार हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में राजनीतिक हलचल को लेकर पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में ये उचित निर्णय नहीं है. नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, और लोहिया की विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया.

डॉ. अरुण कुमार बीते बुधवार (08 अप्रैल) को आईएएनएस से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी नीतीश कुमार में आस्था रखती है. बीजेपी सहयोगी के रूप में थी, अब की परिस्थितियों में ये परिवर्तन हो रहा है, मुझे नहीं पता. मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को वहां बने रहना चाहिए, तभी एनडीए मजबूत रहेगी.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

'लोगों में अगर किसी को विश्वास है तो वह निशांत कुमार'

उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जेडीयू को मजबूती करने के लिए लोगों में अगर किसी पर विश्वास है तो वह निशांत कुमार हैं. वह युवा हैं, 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी अहंकार उन्हें छू नहीं सका. पैसे का कोई आकर्षण नहीं, कपड़े का कोई शौक नहीं है. युवा होते हुए जो आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, वह एक साफ व्यक्ति है.

महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र पर डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि इस कालखंड में विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने लोगों को मदद दी. लोगों के हुनर को निखारा.

उन्होंने कहा कि अच्छे कामों का स्वागत किया जाना चाहिए. महिला आरक्षण को विपक्ष जब सत्ता में था, तब लागू करना चाहिए था. अब वह सिर्फ विरोध करने के लिए ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए अगर सरकार कोई बिल लेकर आती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. गलतियों को बदलावों के जरिए ही सुधारा जाता है. विपक्ष के प्रलाप को मैं अच्छा नहीं मानता.

यह भी पढ़ें- बिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान

Published at : 09 Apr 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar Nitish Kumar NITISH KUMAR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ, लेकिन…', इस नेता ने ऐसा क्या कह दिया?
'हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ, लेकिन…', इस नेता ने ऐसा क्या कह दिया?
बिहार
Nitish Kumar News Live: पटना में BJP दफ्तर के बाहर लगे सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ा, बढ़ा बवाल, क्या बोली पार्टी?
पटना में BJP दफ्तर के बाहर लगे सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ा, बढ़ा बवाल, क्या बोली पार्टी?
बिहार
बिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान
बिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान
बिहार
Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस बार ऐसी गोलियां बरसाएंगे कि कभी...', सीजफायर के बीच ट्रंप क्यों देने लगे ईरान को धमकी
'इस बार ऐसी गोलियां बरसाएंगे कि कभी...', सीजफायर के बीच ट्रंप क्यों देने लगे ईरान को धमकी
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll 2026: बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
बॉलीवुड
'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने अब बताया सारा सच
शिक्षा
CA Exam Pattern 2026: सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
हेल्थ
Heart Ultrasound Test: हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget