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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

Bihar New CM: नितिन नवीन ने कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मदभेद जैसे सवालों पर भी जवाब दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 09 Apr 2026 11:13 AM (IST)
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बिहार को बहुत जल्दा नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है. कई नाम की चर्चा हो रही है लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि यह साफ है कि बीजेपी का सीएम होगा. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आई है. 

'सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय'

एएनआई के इंटरव्यू में नितिन नवीन से सवाल किया गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अपडेट दीजिए. क्या मतभेद है? इस पर नितिन नवीन ने कहा, "कहीं मतभेद नहीं है... 10 तारीख को नीतीश कुमार का राज्यसभा का शपथ ग्रहण है. बीजेपी ने हमेशा 'गठबंधन धर्म' का सम्मान किया है, और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है..."

पूछा गया कि एनडीए के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंजर कौन है? इस पर उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि चैलेंजर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोच है. उनकी क्षमता जमीन पर कुछ नहीं है… लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक राष्ट्रीय पार्टी में जिस तरह की मानसिकता होनी चाहिए उसमें जो गिरावट दिखती है… राजनीति में भी एक स्तर होता है…" 

यह भी पढ़ें- बिहार में इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान, 12 मई को वोटिंग, 14 को मतगणना, जानें- पूरा शेड्यूल

क्या बोले तारकिशोर प्रसाद?

उधर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं… अब उनका शपथ ग्रहण होगा. उन्होंने (नीतीश कुमार) अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए संसदीय जीवन के इस मुकाम को चुना है. उनके नेतृत्व में बिहार हमेशा आगे बढ़ा है. आने वाले दिनों में भी बिहार के विकास में उनका जो मार्गदर्शन होगा उसमें उनका काफी योगदान होगा."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार को लेकर बड़ा अपडेट, आज दिल्ली रवाना होंगे बिहार के CM, क्या 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Apr 2026 11:11 AM (IST)
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