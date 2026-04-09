बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

बिहार को बहुत जल्दा नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है. कई नाम की चर्चा हो रही है लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि यह साफ है कि बीजेपी का सीएम होगा. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आई है.

'सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय'

एएनआई के इंटरव्यू में नितिन नवीन से सवाल किया गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अपडेट दीजिए. क्या मतभेद है? इस पर नितिन नवीन ने कहा, "कहीं मतभेद नहीं है... 10 तारीख को नीतीश कुमार का राज्यसभा का शपथ ग्रहण है. बीजेपी ने हमेशा 'गठबंधन धर्म' का सम्मान किया है, और यही वजह है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय किया जा रहा है..."

पूछा गया कि एनडीए के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंजर कौन है? इस पर उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि चैलेंजर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की सोच है. उनकी क्षमता जमीन पर कुछ नहीं है… लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक राष्ट्रीय पार्टी में जिस तरह की मानसिकता होनी चाहिए उसमें जो गिरावट दिखती है… राजनीति में भी एक स्तर होता है…"

#WATCH बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा में पद की शपथ ले रहे हैं... BJP ने हमेशा 'गठबंधन धर्म' का सम्मान किया है, और यही वजह है कि आज भी… pic.twitter.com/3RT2qw69OP — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026

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क्या बोले तारकिशोर प्रसाद?

उधर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं… अब उनका शपथ ग्रहण होगा. उन्होंने (नीतीश कुमार) अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए संसदीय जीवन के इस मुकाम को चुना है. उनके नेतृत्व में बिहार हमेशा आगे बढ़ा है. आने वाले दिनों में भी बिहार के विकास में उनका जो मार्गदर्शन होगा उसमें उनका काफी योगदान होगा."

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