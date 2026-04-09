बिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान

बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर पुनर्विचार की मांग हो रही है. संशोधन की मांग एनडीए के नेता करते रहे हैं. इस बीच बीजेपी के विधायक विनय बिहार ने बेतिया में मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बंदी नहीं है.

विनय बिहारी का बयान बीते बुधवार का है. पूछा गया कि अभी जहरीली शराब से मौत हुई है. इस पर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कहा, "जब चोरी-छुपे शराब बनेगी, ऐसे लोग शराब बनाएंगे जिनको शराब बनाने का अनुभव नहीं है… पीने वाले पी ही रहे हैं, मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं."

'मेरे हिसाब से…'

उनसे सवाल किया गया कि नई सरकार बनने वाली है, क्या लगता है शराब जो बंद है वो चालू हो जाएगी? इस पर कहा, "मेरे हिसाब से तो चालू हो जानी चाहिए. मेरे हिसाब से बंदी का प्रभाव नहीं है… और ये राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है. मैं शराब पीता क्या छूता तक नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि इस शराबबंदी के नाम पर बिहार का जो राजस्व है उसमें कमी आ रही, साथ ही जो शराब पकड़ी जा रही है वो धरती में दबाई जा रही है. धरती की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है."

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

बीजेपी विधायक ने कहा कि एक तरफ सेव अर्थ (Save Earth) की बात करते हैं और दूसरी ओर करोड़ों की शराब जमीनदोज कर देंगे तो क्या उससे जमीन की स्थिति ठीक रहेगी? तंज कसते हुए कहा कि अगर उचित है तो हो सकता है हमारी जानकारी कम हो, जहां तक मैं जानता हूं ये काम अच्छा नहीं है.

शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने कहा, "सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से इस पर काम करें कि राजस्व भी आए और लोग भी परेशान न हों. हमारे पास इतनी पुलिस भी नहीं है… मैं जो सोचता हूं, देखता ,हूं सरकार को विचार करना चाहिए."

बता दें कि विनय बिहारी पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं. अब ऐसे समय में यह बयान आया है जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए आज (गुरुवार) दिल्ली जाने वाले हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले सीएम के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट

