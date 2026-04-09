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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान

बिहार में शराब चालू करने के मूड में BJP? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले आया ये बड़ा बयान

Bihar News: शराब को लेकर बीजेपी विधायक विनय बिहारी का कहना है कि बिहार में कहीं बंदी नहीं है. पीने वाले पी ही रहे हैं, मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 09 Apr 2026 12:07 PM (IST)
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बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर पुनर्विचार की मांग हो रही है. संशोधन की मांग एनडीए के नेता करते रहे हैं. इस बीच बीजेपी के विधायक विनय बिहार ने बेतिया में मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बंदी नहीं है.

विनय बिहारी का बयान बीते बुधवार का है. पूछा गया कि अभी जहरीली शराब से मौत हुई है. इस पर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कहा, "जब चोरी-छुपे शराब बनेगी, ऐसे लोग शराब बनाएंगे जिनको शराब बनाने का अनुभव नहीं है… पीने वाले पी ही रहे हैं, मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं."

'मेरे हिसाब से…'

उनसे सवाल किया गया कि नई सरकार बनने वाली है, क्या लगता है शराब जो बंद है वो चालू हो जाएगी? इस पर कहा, "मेरे हिसाब से तो चालू हो जानी चाहिए. मेरे हिसाब से बंदी का प्रभाव नहीं है… और ये राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है. मैं शराब पीता क्या छूता तक नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि इस शराबबंदी के नाम पर बिहार का जो राजस्व है उसमें कमी आ रही, साथ ही जो शराब पकड़ी जा रही है वो धरती में दबाई जा रही है. धरती की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है." 

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बीजेपी विधायक ने कहा कि एक तरफ सेव अर्थ (Save Earth) की बात करते हैं और दूसरी ओर करोड़ों की शराब जमीनदोज कर देंगे तो क्या उससे जमीन की स्थिति ठीक रहेगी? तंज कसते हुए कहा कि अगर उचित है तो हो सकता है हमारी जानकारी कम हो, जहां तक मैं जानता हूं ये काम अच्छा नहीं है.

शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने कहा, "सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से इस पर काम करें कि राजस्व भी आए और लोग भी परेशान न हों. हमारे पास इतनी पुलिस भी नहीं है… मैं जो सोचता हूं, देखता ,हूं सरकार को विचार करना चाहिए."

बता दें कि विनय बिहारी पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं. अब ऐसे समय में यह बयान आया है जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए आज (गुरुवार) दिल्ली जाने वाले हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Vinay Bihari BJP Nitish Kumar
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