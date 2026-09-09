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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारExclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी

Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी

Exclusive: बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा की हार पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार खुलकर बात की.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 09 Sep 2026 11:19 AM (IST)
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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उप चुनाव हारने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार खुलकर बात की है. एबीपी न्यूज़ की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है. जनता के फैसले शिरोधार्य हैं.

सम्राट से सवाल किया गया कि चाहे लालू यादव हों या तेजस्वी हों, वो यह कह रहे हैं कि यह हार आपकी अपनी हार है. इस पर आपका क्या कहना है. इसके जवाब में सीएम ने कहा कि साल 2025 का जो मैंडेट है वह पूर्ण रूप से एनडीए के पक्ष में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए यह मैंडट रहा. हम लोग उनके सहयोगी के तौर पर काम करते हुए राज्य को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हम चुनाव हारे लेकिन हमारी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया. हमारे मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़े. आगे भी हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे. आगे भी हम कार्यकर्ता को चुनाव जीताने का काम करेंगे. 

बिहार लौटें निवासी, सीएम ने की अपील

इसके साथ ही सीएम ने जनसुराज के नेता और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा. 

सीएम ने बिहार के निवासियों से अपील की है कि वह कर्मभूमि छोड़कर जन्मभूमि की ओर लौटें और राज्य के स्वर्णिम काल को वापस लाएं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने काम का हिसाब साल 2030 में देंगे. चुनाव में किए वादे हम पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि हमेशा बिहार ने देश को दिशा दी है. राज्य हमेशा नौजवान और उनके मुद्दों पर काम करता रहेगा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 09 Sep 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Bankipur News Samrat Chaudhary BIhar Politics BIHAR NEWS
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