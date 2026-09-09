Exclusive: बांकीपुर में कैसे हारी बीजेपी? पहली बार खुल कर बोले सीएम सम्राट चौधरी
Exclusive: बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा की हार पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार खुलकर बात की.
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उप चुनाव हारने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार खुलकर बात की है. एबीपी न्यूज़ की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है. जनता के फैसले शिरोधार्य हैं.
सम्राट से सवाल किया गया कि चाहे लालू यादव हों या तेजस्वी हों, वो यह कह रहे हैं कि यह हार आपकी अपनी हार है. इस पर आपका क्या कहना है. इसके जवाब में सीएम ने कहा कि साल 2025 का जो मैंडेट है वह पूर्ण रूप से एनडीए के पक्ष में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए यह मैंडट रहा. हम लोग उनके सहयोगी के तौर पर काम करते हुए राज्य को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, हम चुनाव हारे लेकिन हमारी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया. हमारे मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़े. आगे भी हम कार्यकर्ताओं को मौका देंगे. आगे भी हम कार्यकर्ता को चुनाव जीताने का काम करेंगे.
बिहार लौटें निवासी, सीएम ने की अपील
इसके साथ ही सीएम ने जनसुराज के नेता और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा.
सीएम ने बिहार के निवासियों से अपील की है कि वह कर्मभूमि छोड़कर जन्मभूमि की ओर लौटें और राज्य के स्वर्णिम काल को वापस लाएं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने काम का हिसाब साल 2030 में देंगे. चुनाव में किए वादे हम पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि हमेशा बिहार ने देश को दिशा दी है. राज्य हमेशा नौजवान और उनके मुद्दों पर काम करता रहेगा.