ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

WagonR Converted to Electric Car: क्या 15 साल पुरानी WagonR को इलेक्ट्रिक बनाकर चलाया जा सकता है? जानिए 2.25 लाख रुपये में ईवी कन्वर्जन, 110 KM रेंज और RTO के सभी कानूनी नियमों की पूरी सच्चाई.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

WagonR Converted to Electric Car: इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. जिसके चलते अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. हालांकि अभी नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता है. क्योंकि नई EV कार अभी काफी महंगी बिकती है जिसके चलते अभी हर कोई इसे नहीं खरीद पा रहे हैं. लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

दरअसल मध्य प्रदेश की एक वर्कशॉप ने 2009 मॉडल की 17 साल पुरानी मारुति सुजुकी वैगनआर को सिर्फ 2.25 लाख रुपये के खर्चे में एक शानदार इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया है. जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 15 साल की कानूनी मियाद पूरी कर चुकी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलने के बाद सड़कों पर कानूनी रूप से चलाया जा सकता है या नहीं. तो चलिए जानते हैं पुरानी गाड़ियों को ईवी में बदलने से जुड़े कानूनी नियमों के बारें में.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Best Mileage Car: सबसे ज्यादा माइलेज वाली टॉप-5 कारें, जानें सबसे सस्ती कौन?
सबसे ज्यादा माइलेज वाली टॉप-5 कारें, जानें सबसे सस्ती कौन?
ऑटो
एक चिंगारी और कार हो सकती है बर्बाद, दिवाली पर रहें सावधान
एक चिंगारी और कार हो सकती है बर्बाद, दिवाली पर रहें सावधान
ऑटो
Second Hand Car: सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक
सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक
ऑटो
Triumph New Bike: 20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स
20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई Triumph की नई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स

2.25 लाख रुपये में तैयार हुई वैगनआर

आपको बता दें कि भोपाल की एक वर्कशॉप ने वैगनआर के बोनट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सेटअप को फिट कर दिया. लेकिन कार के पुराने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को रखा है और उसे एक कस्टमाइज्ड प्लेट के जरिए इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है.

जबकि इसके अलावा एसी कंप्रेसर को चालू रखने के लिए ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाली 1 kW की अलग मोटर लगाई गई है. जिससे कार खड़ी रहने पर भी कूलिंग मिलती रहती है. वहीं कार के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कन्वर्टेड वैगनआर एक बार फुल चार्ज होने पर सड़क पर आसानी से 100 से 110 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे देती है.

पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

यह भी पढ़ें: एक चिंगारी और कार हो सकती है बर्बाद, दिवाली पर रहें सावधान

क्या 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना कानूनी है?

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या 15 साल पुरानी गाड़ी ईवी बनने के बाद वैलिड मानी जाती है. तो इसका जवाब है हा. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH और केंद्रीय मोटर वाहन नियम CMVR, Rule 12B/47A के तहत पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कराने की अनुमति दी गई है.

जानकारी दें दे कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलते हैं तो उसे स्क्रैप में भेजने के बजाय एक नया जीवन मिल जाता है. लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि गाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली ईवी कन्वर्जन किट सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा एप्रोव्ड होनी चाहिए. क्योंकि बिना अप्रूवल वाली लोकल या चाइनीज किट से गाड़ी कन्वर्ट कराना पूरी तरह से गैर-कानूनी है और ऐसी गाड़ी पकड़े जाने पर जब्त की जा सकती है.

पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

खर्च और री-रजिस्ट्रेशन के नियम

आपको बता दें कि सिर्फ वर्कशॉप में किट लगवा लेना ही काफी नहीं होता है इसके बाद गाड़ी को आरटीओ से पास कराना सबसे जरूरी स्टेप होता है. कन्वर्जन का काम पूरा होने के बाद गाड़ी को आरटीओ इंस्पेक्टर के पास चेकिंग के लिए ले जाना पड़ता है. वहां गाड़ी के आरसी में फ्यूल टाइप को पेट्रोल से बदलकर इलेक्ट्रिक में बदला जाता है. इसके साथ ही गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है और आरटीओ से हरी नंबर प्लेट अलॉट की जाती है. इस आरटीओ प्रोसेस और कागजी कार्रवाई का खर्च करीब 20,000 से 25,000 रुपये तक आता है.

इन बातों का रखें ध्यान

आप अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने का फैसला केवल शुरुआती 2.25 लाख रुपये का खर्च देखकर न लें. सबसे पहले यह चेक कर लें कि जिस वर्कशॉप से आप काम करा रहे हैं वह एक अधिकृत रेट्रोफिटमेंट सेंटर हो. जबकि दूसरा किट के साथ मिलने वाली बैटरी की वारंटी और उसकी लाइफ के बारे में पूरी जानकारी लें क्योंकि कुछ सालों बाद बैटरी बदलने का खर्च काफी ज्यादा होता है.

यह भी पढ़ें: Triumph New Bike: 20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Best Mileage Car: सबसे ज्यादा माइलेज वाली टॉप-5 कारें, जानें सबसे सस्ती कौन?
सबसे ज्यादा माइलेज वाली टॉप-5 कारें, जानें सबसे सस्ती कौन?
ऑटो
एक चिंगारी और कार हो सकती है बर्बाद, दिवाली पर रहें सावधान
एक चिंगारी और कार हो सकती है बर्बाद, दिवाली पर रहें सावधान
ऑटो
Second Hand Car: सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक
सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक
ऑटो
Triumph New Bike: 20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स
20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई Triumph की नई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
क्रिकेट
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन; आंकड़ों ने दी गवाही
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
हेल्थ
Male Birth Control Pill: अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget