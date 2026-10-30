बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 9 जिलों में लगने जा रहा रोजगार मेला

बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. अब अपने ही प्रदेश में नौकरी मिलने वाली है. राज्य के नौ जिलों में 2 से 6 नवंबर तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. इसमें तकनीकी और गैर-तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा.

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने मेले की तैयारियां पूरी कर ली हैं. नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला-2026 का आयोजन राज्य के नौ जिलों में होगा. इसकी शुरुआत 2 नवंबर को बक्सर और गोपालगंज से होगी. 3 नवंबर को जहानाबाद और सारण (छपरा) में मेला लगेगा. 4 नवंबर को सीवान और कैमूर (भभुआ) में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा.

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पटना समेत इन जिलों में भी मिलेगा मौका

5 नवंबर को नालंदा में रोजगार मेला प्रस्तावित है. वहीं, 6 नवंबर को अररिया और पटना में मेले का आयोजन होगा. इन मेलों में अलग-अलग शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे. निजी क्षेत्र की कंपनियां युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर देंगी.

सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक चलेगा मेला

विभाग के अनुसार, सभी रोजगार मेलों का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इसके लिए https://detjob.bihar.gov.in, https://detjob.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. आयोजन स्थल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी.

जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचें अभ्यर्थी

विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित तारीख पर अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचें. मेले में शामिल होने वाले नियोजकों यानी कंपनियों का भी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है. रोजगार मेले से जुड़ी जानकारी टोल फ्री नंबर 18002965656 पर प्राप्त की जा सकती है.

बता दें कि अक्सर इस तरह से अलग-अलग जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है. अगर आप भी इसके लिए योग्य हैं तो टोल फ्री नंबर पर अधिक जानकारी ले सकते हैं. दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं.

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