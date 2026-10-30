NIA का एक्शन, एके-47 की तस्करी मामले में पटना HC का वकील गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार के हाजीपुर में गुरुवार (29 अक्टूबर) की रात को चलाए गए ऑपरेशन के दौरान एक वकील को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी हथियारों की तस्करी और आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े एक मामले में की गई है, जिसमें एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं. गिरफ्तारी की पुष्टि नगर थाने के प्रभारी ने भी की है.

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नगर थाना क्षेत्र के एसडीओ रोड निवासी संदीप कुमार सिंह उर्फ ​​छोटू लाल के रूप में की गई है. वह कथित तौर पर पटना उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास करते हैं.

मेन रोड पर घेरने के बाद पकड़ा गया

सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने उसे रात करीब एक बजे जौहरी बाजार में मेन रोड पर घेरने के बाद पकड़ लिया. वह कथित तौर पर उस वाहन का इंतजार कर रहा था, जिसकी व्यवस्था कथित तौर पर उसे क्षेत्र छोड़ने में मदद करने के लिए की गई थी. पास में पहले से ही मौजूद एजेंसी की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. घटनास्थल पर एक कार भी जब्त की गई और बाद में स्थानीय नगर पुलिस को सौंप दी गई.

यह गिरफ्तारी एनआईए मामले के सिलसिले में की गई थी, जो एके-47 सहित अवैध हथियारों की कथित तस्करी, खरीद और आपूर्ति से संबंधित है. एजेंसी हथियारों की सोर्सिंग और वितरण में शामिल नेटवर्क और अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका की जांच कर रही है.

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एनआईए की थी गतिविधियों पर नजर

संदीप कुमार सिंह पहले भी इसी मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में आए थे. एसडीओ रोड पर उनके आवास पर पहले की छापेमारी के दौरान, एनआईए ने कथित तौर पर एक अवैध 9 मिमी पिस्तौल बरामद की थी. एजेंसी तभी से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी.

सूत्रों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वकील को अपनी गिरफ्तारी का अनुमान था और वह जौहरी बाजार पहुंचने से पहले देर रात अपने आवास से निकल गया था. वह कथित तौर पर वाहन का इंतजार कर रहा था, जब एनआईए की टीम ने उसे रोका.

कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया. गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई. एनआईए ने कथित हथियार तस्करी नेटवर्क की जांच के तहत आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जांचकर्ता आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने, ऑपरेशन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उनकी संबंधित भूमिकाएं निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं.

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