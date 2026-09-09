Exclusive: शराबबंदी हटाएगी बिहार सरकार? सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दी तस्वीर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी हटेगी या नहीं.

सम्राट चौधरी ने कहा कि शराब बंदी नहीं हटाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद से एक ओर जहां आधी आबादी खुश है तो वहीं दूसरी ओर अपराध में भी कमी आई है.

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