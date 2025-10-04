पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने दलों के साथ की बैठक, कब होगा तारीखों का ऐलान?

राजनीतिक दलों की तरफ से भी चुनाव आयोग के जरिए चुनावी प्रक्रिया के सुधार को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की. खास तौर पर मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए की गई SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की भी कई राजनीतिक दलों ने सराहना की, क्योंकि इसके जरिए मतदाता सूची की गड़बड़ी को दूर किया गया है.

इसके अलावा, मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा तय करने के फैसले को भी राजनीतिक दलों की तरफ से सराहाया गया. दलों ने बिहार के विशेष संदर्भ में यह सुझाव दिया कि मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनावी कार्यक्रम छठ पर्व के बाद आयोजित किया जाए और चरणों की संख्या कम रखी जाए ताकि प्रक्रिया सरल और सुलभ रहे.

सभी दलों ने आयोग पर जताया पूर्ण विश्वास

बैठक में चुनाव आयोग के हाल के सुधारात्मक कदमों जैसे पोस्टल बैलट की गिनती और फॉर्म 17C के प्रावधानों को भी राजनीतिक दलों ने सकारात्मक बताया. सभी दलों ने आयोग पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में दो दिनों के बिहार दौरे पर है और माना यह जा रहा है कि बिहार दौरे से लौटने के बाद चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा.