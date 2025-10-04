एक्सप्लोरर
पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने दलों के साथ की बैठक, कब होगा तारीखों का ऐलान?
इस बैठक में पारदर्शी, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मीटिंग में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं.
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है. शनिवार को टीम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की. यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी के साथ ही बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
'राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं'
इस बैठक में पारदर्शी, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मीटिंग में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में आवश्यक है.
आयोग ने अपील की कि सभी दल चुनाव को उत्सव की तरह सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और मतदाताओं के सम्मान को सर्वोपरि रखें. साथ ही आयोग ने यह भी याद दिलाया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर बूथ पर राजनीतिक दलों को अपने-अपने पोलिंग एजेंट अनिवार्य रूप से नियुक्त करने चाहिए.
राजनीतिक दलों की तरफ से भी चुनाव आयोग के जरिए चुनावी प्रक्रिया के सुधार को लेकर उठाए गए कदमों की सराहना की. खास तौर पर मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए की गई SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की भी कई राजनीतिक दलों ने सराहना की, क्योंकि इसके जरिए मतदाता सूची की गड़बड़ी को दूर किया गया है.
इसके अलावा, मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा तय करने के फैसले को भी राजनीतिक दलों की तरफ से सराहाया गया. दलों ने बिहार के विशेष संदर्भ में यह सुझाव दिया कि मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनावी कार्यक्रम छठ पर्व के बाद आयोजित किया जाए और चरणों की संख्या कम रखी जाए ताकि प्रक्रिया सरल और सुलभ रहे.
सभी दलों ने आयोग पर जताया पूर्ण विश्वास
बैठक में चुनाव आयोग के हाल के सुधारात्मक कदमों जैसे पोस्टल बैलट की गिनती और फॉर्म 17C के प्रावधानों को भी राजनीतिक दलों ने सकारात्मक बताया. सभी दलों ने आयोग पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी निष्ठा से सहयोग करेंगे.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में दो दिनों के बिहार दौरे पर है और माना यह जा रहा है कि बिहार दौरे से लौटने के बाद चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा.
