सुपौल के रजिस्टर अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी

सुपौल में आर्थिक इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला निबंधक अमरेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. बुधवार (6 मई) सुबह से चल रही इस कार्रवाई में एक साथ चार अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया गया है. पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित राज अपार्टमेंट के फ्लैट के अलावा सारण जिले में उनके पैतृक घर, सुपौल स्थित कार्यालय और किराए के आवास पर भी जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के आधार पर की जा रही है. टीम सभी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है. इस छापेमारी से विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में दर्ज हुआ मामला

सुपौल के जिला निबंधक (रजिस्टर) के पद पर तैनात अमरेंद्र कुमार के खिलाफ कल (5 मई) को आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर आज (6 मई) सुबह से कार्रवाई शुरू हो गई है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम को जानकारी मिली है कि वह अपने आए से एक करोड़ 10 लाख 64000 अधिक संपत्ति अर्जित किए हैं, जो अपने आए से 65.8% अधिक है.

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कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज

इसको देखते हुए आज आर्थिक अपराध की टीम छापेमारी में जुटी है. चारों जगह पर डीएसपी लेवल के पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है. टीम द्वारा संबंधित दस्तावेजों, संपत्तियों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है.

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