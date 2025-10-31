मोकामा में बीते गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई. पुलिस संदेहास्पद स्थिति में मौत मान रही है. इसका जिक्र प्रेस रिलीज में किया गया है. अनंत सिंह और जन सुराज पार्टी का काफिला आमने-सामने आने के बाद दो गुटों के भिड़ने से यह घटना हुई है. इस बीच सांसद पप्पू यादव ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है.

'कहीं पप्पू पांडेय कहीं धूमल सिंह…'

दुलारचंद यादव की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार है हत्या तो होगी ही. बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या नहीं होगी? आपने सारे माफिया को टिकट दिया है. कहीं पप्पू पांडेय कहीं धूमल सिंह, कहीं फलना का बेटा तो कहीं फलना का भगिना, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजरू? क्या उम्मीद कीजिएगा गोली नहीं चले? यहां गोली चलने के लिए पैदा ही लिया है.

'हमेशा यादव, महतो और बिंद मरते रहे'

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "कभी टिकारी में हमला हो जाता है, कभी महतो पर हमला हो जाता है, ये क्या है? 'खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा' वाली कहावत है. हमेशा यादव, महतो और बिंद मरते रहे? यही काम बच गया है? दो बाहुबलियों के बीच मरने के लिए यादव और महतो ही बचा है? ये नहीं चलेगा."

Patna, Bihar: On Jan Suraaj Party worker Dularchand Yadav being shot dead during firing between two groups while campaigning, Purnea MP Pappu Yadav says, "This is Bihar, so murder is bound to happen…" pic.twitter.com/fZMKkhTHVl — IANS (@ians_india) October 30, 2025

'अपराधियों का नंगा खेल बंद करिए'

पप्पू यादव ने आगे कहा, "इसके पहले भी इन लोगों ने वहां पर मारा था. पुटुस हत्याकांड में हम गए थे. फिर जिसने मारा उसको आपने टिकट दे दिया? यादव की तो बड़ी विचित्र बात है… हमारे बच्चों को मारा और हमारे लोगों ने ही वोट दे दिया. आज दुलारचंद यादव को मारा, कल महतो पर पत्थर चलाया. अपराधियों का नंगा खेल बंद करिए."

बता दें कि मोकामा में जेडीयू ने अनंत सिंह को इस बार (2025) प्रत्याशी बनाया है. वहीं आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं. जन सुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया है. ऐसे में हत्या की इस घटना के बाद सियासत तेज हो गई है.

